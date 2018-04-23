В ИГУ пишут тест по истории Великой Отечественной войны

Иркутск, 21.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Исторический факультет Иркутского государственного университета вновь стал площадкой проведения Всероссийского теста по истории Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Горожане проверяют свои знания сегодня, 21 апреля. Тест проводится в рамках федерального проекта «Каждый день горжусь Россией!» с целью сохранения и приумножения знаний о важнейшем событии в истории России 20 века.

Участникам предстоит за 30 минут ответить на 30 вопросов по памятным сражениям, героям отечественной войны, партизанским движениям и работе в тылу. Результат тестирования станет известен через полчаса после написания теста.

Кстати, ответить на вопросы можно будет онлайн на сайте проекта «Каждый день горжусь Россией!». Итог онлайн-тестирования выдается сразу. Полные результаты акции организаторы традиционно подведут ко Дню Победы.