|Образование
|26.04.2018
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В ИГУ побывала делегация из Университета Западной Австралии
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Иркутск, 26.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский государственный университет с дружественным визитом посетила делегация Университета Западной Австралии.
Как сообщает пресс-служба вуза, на встрече с руководством университета и сотрудниками управления международных связей, прошедшей 23 апреля, стороны обсудили вопросы возможных форм сотрудничества и реализации совместных проектов между двумя вузами.
Университет Западной Австралии представляли: Пол Буист – менеджер по вопросам международного сотрудничества со странами Европы, Африки и Среднего Востока, Людмила Рассел – специалист по вопросам продвижения программ обучения на российском рынке образовательных услуг.
Проректор по научной работе и международной деятельности ИГУ Константин Григоричев поблагодарил зарубежных коллег за визит и проявленный интерес к иркутскому университету, а также озвучил возможные варианты для установления партнерских отношений и для определения точек соприкосновения, которые могли бы вылиться в плодотворное и долгосрочное сотрудничество. Основной акцент он сделал на проведении летних школ для австралийских студентов и поиске сфер, представляющих интерес для совместных исследовательских проектов.
По итогам встречи стороны пришли к мнению, что для начала взаимодействия необходимо определить совпадающие сферы интересов, а также обменяться подробной информацией о проводимых в вузах научно-исследовательских проектах и контактами специалистов готовых к реализации совместных исследований.
После официальной встречи с руководством ИГУ представители австралийского вуза презентовали свой университет преподавателям и студентам Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ.
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