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26.04.2018

В ИГУ побывала делегация из Университета Западной Австралии

Иркутск, 26.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский государственный университет с дружественным визитом посетила делегация Университета Западной Австралии.

Как сообщает пресс-служба вуза, на встрече с руководством университета и сотрудниками управления международных связей, прошедшей 23 апреля, стороны обсудили вопросы возможных форм сотрудничества и реализации совместных проектов между двумя вузами.

Университет Западной Австралии представляли: Пол Буист – менеджер по вопросам международного сотрудничества со странами Европы, Африки и Среднего Востока, Людмила Рассел – специалист по вопросам продвижения программ обучения на российском рынке образовательных услуг.

Проректор по научной работе и международной деятельности ИГУ Константин Григоричев поблагодарил зарубежных коллег за визит и проявленный интерес к иркутскому университету, а также озвучил возможные варианты для установления партнерских отношений и для определения точек соприкосновения, которые могли бы вылиться в плодотворное и долгосрочное сотрудничество. Основной акцент он сделал на проведении летних школ для австралийских студентов и поиске сфер, представляющих интерес для совместных исследовательских проектов.

По итогам встречи стороны пришли к мнению, что для начала взаимодействия необходимо определить совпадающие сферы интересов, а также обменяться подробной информацией о проводимых в вузах научно-исследовательских проектах и контактами специалистов готовых к реализации совместных исследований.

После официальной встречи с руководством ИГУ представители австралийского вуза презентовали свой университет преподавателям и студентам Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ.

СПРАВКА:

  • Университет Западной Австралии – государственный университет, образованный в 1911 году. Ведет подготовку по программам бакалавриата и магистратуры в области гуманитарных и социальных наук, бизнеса, образования и педагогики, права, компьютерных технологий и так далее.

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