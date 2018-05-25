В ИГУ подвели итоги межрегиональной школьной олимпиады по географии

Иркутск, 25.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Финал и подведение итогов седьмой межрегиональной школьной олимпиады «Географический Олимп» прошли на кафедре географии, безопасности жизнедеятельности и методики Педагогического института ИГУ. В этом году в ней участвовали около 300 учеников 8-11-х классов школ Приангарья, Бурятии, Забайкальского и Красноярского краев.

Как сообщает пресс-служба ИГУ, на первом этапе в марте этого года участники решали онлайн-задания, на выполнение которых отводилось 60 минут. По результатам отборочного тура в финал, который состоялся 18 мая в Педагогическом институте ИГУ, прошли 75 участников.

Заключительный этап открыли председатель ИОО Русского географического общества Леонид Корытный, председатель молодежного отделения ИОО РГО Егор Иванов, методист информационно-методического центра развития образования Иркутска Лариса Аптекина, заведующая кафедрой географии, безопасности жизнедеятельности и методики Педагогического института ИГУ Наталья Роговская.

– «Географический Олимп» входит в число важнейших мероприятий, направленных на популяризацию географических знаний среди школьников Сибири и Дальнего Востока. Основная цель мероприятия – развитие познавательного интереса и творческих возможностей по географическим дисциплинам, а также повышение мотивации к расширению представлений о географической картине мира, выработки активной жизненной позиции. Проведение олимпиады позволяет не только выявить лучших участников и знатоков географии, но и привлечь их в будущем к обучению в вузе, в частности, на нашей кафедре, – сказала Наталья Роговская.

Заключительный тур олимпиады состоял из двух этапов. На первом участники в течение трех часов выполняли олимпиадные задания. Второй этап был творческий – конкурс, посвященный теме развития географической культуры в Восточной Сибири.

По окончании второго тура организаторы провели для участников интерактивную географическую игру «Занимательная география», организатором которой выступил молодежный клуб Русского географического общества «Портулан».

СПРАВКА:

Олимпиада «Географический Олимп» является ежегодным мероприятием. Проводится кафедрой географии, безопасности жизнедеятельности и методики Педагогического института ИГУ при грантовой и научной поддержке Иркутского областного отделения Русского географического общества и Института географии имени Сочавы СО РАН.