В ИГУ подвели итоги производственных социологических практик

Иркутск, 17.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Девятая итоговая научно-методическая конференция по результатам производственных социологических практик «Культура и технологии взаимодействия университета с работодателями в российском регионе» с участием Комиссии по науке и образованию Общественной палаты Иркутской области прошла в Институте социальных наук (ИСН) ИГУ 14 сентября. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

С приветственным словом к участникам обратился директор Института социальных наук ИГУ профессор Владимир Решетников и заместитель председателя Комиссии по науке и образованию Общественной палаты Иркутской области профессор ИГУ Татьяна Грабельных.

На конференции студенты представили 25 докладов. Будущие социологи продемонстрировали высокий уровень овладения общепрофессиональными и профессиональными компетенциями, сформированными посредством развития партнерских отношений ИСН ИГУ с профильными организациями и структурами, представляющими ведущих работодателей Иркутской области. На практику студентов-социологов принимали: министерство экономического развития Иркутской области, экспертное управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, областной клинический консультативно-диагностический центр, Служба ЗАГС, администрация Иркутска, Иркутская нефтяная компания, аппарат уполномоченного по правам ребенка и т.п. Также, внутренней базой для проведения учебной и производственной практик студентов 1 и 2 курсов выступила социологическая лаборатория региональных проблем и инноваций ИСН ИГУ.

– В 2018 году на базе социологической лаборатории провели традиционный «малый» мониторинг выпускников Института социальных наук с участием студентов 2 курса. Также большое внимание было уделено вопросам определения методологии и методик проведения инициативных, то есть авторских социологических исследований. В целом за период прохождения практик на базе социологической лаборатории студенческими исследовательскими коллективами было организовано и проведено более 12 онлайн-исследований и два наблюдения, – отметила руководитель лаборатории профессор ИГУ Татьяна Грабельных.

Отметим, что исследования проводились по приоритетному научному направлению лаборатории и Института социальных наук: «Развитие социальных структур и социальных институтов в аспекте социальных взаимодействий России и современного мира» на 2015-2019 гг. (научный руководитель – д-р социол. наук, проф. Грабельных Т.И.). Они посвящались социально-значимым проблемам региона с отражением новых тенденций общественного развития и молодежных практик в Иркутской области.

Резюмируя итоги конференции, профессор Татьяна Грабельных отметила важность практико-ориентированного обучения социологов, необходимость дальнейшего развития партнерских отношений с работодателями региона, высокую общественную значимость проводимых в Иркутской области социологических исследований.

Результаты социологических исследований студентов ИГУ будут представлены в докладах и публикациях на Всероссийской научной конференции с международным участием «Социальный опыт комсомола и его значение для модернизации современной России», посвященной 100-летию ВЛКСМ. Пройдет она 28 сентября в Научной библиотеке им. В.Г. Распутина ИГУ.