В ИГУ прошли курсы повышения квалификации для преподавателей корейского языка

Иркутск, 27.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском государственном университете завершились курсы повышения квалификации для преподавателей корейского языка сибирского региона. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Это пилотный проект Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ, реализованный при поддержке государственного учреждения Республики Корея – Академии корееведения, а также Генерального консульства Республики Корея в Иркутске. Проведены они на тему: «Социально-культурные аспекты преподавания корейского языка».

– Очень приятно, что Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ становится постоянной площадкой для обмена опытом преподавателей из других российских городов и иностранных вузов-партнеров. Надеюсь, что в дальнейшем появятся новые интересные проекты, которые мы будем осуществлять совместно с Генеральным консульством Республики Корея в городе Иркутске и Академией корееведения, – сказала и.о. декана факультета иностранных языков ИФИЯМ ИГУ Ольга Кузнецова.

Слушателями краткосрочных курсов стали корееведы из университетов Иркутска, Новосибирска, Томска, Улан-Удэ. Лекции для них читали специалисты – профессора и доценты Иркутского государственного университета, а также учреждений Республики Корея: Академии корееведения, женского университета Ихва, Сеульского национального университета.

– Я приехала сюда в качестве лектора. Тем не менее, сама для себя подчерпнула много нового. В частности, чрезвычайно интересной и познавательной оказалась информация об истории и современном состоянии преподавания корейского языка в сибирском регионе, – сказала лектор из Академии корееведения Чжоннан Ли.

Уникальность проведенных курсов отметила доцент кафедры востоковедения и регионоведения АТР ИФИЯМ ИГУ Екатерина Ли. Она подчеркнула, что это редкая возможность встретиться с профессорами корейских университетов, послушать лекции по различным аспектам преподавания корейского языка, познакомиться с новыми тенденциями в этом направлении:

– Мы, россияне, не так часто имеем возможность выехать на обучение в Республику Корея, а тут лекторы ведущих столичных вузов приехали к нам и в достаточно сжатые сроки смогли передать большой объем полезной информации. Несомненно, она пригодится каждому из нас в дальнейшей работе.

Участники курсов подробно разобрали проблемные вопросы фонетики, обсудили гендерные различия в лексике корейского языка и досконально разобрали методику обучения грамматике студентов разных уровней, прослушали лекции по истории и культуре стран Корейского полуострова.

– Общее впечатление можно сформулировать так: курсы понравились, прежде всего, тем, что мы услышали конкретные практические советы по проведению занятий по корейскому языку. Казалось бы, все знаешь, а тут многие вещи мы смогли увидеть с другой стороны, смогли «прочувствовать» язык, а многие аспекты докладов дали пищу для размышлений, – сказала слушатель из Бурятского государственного университета Дарима Цыденова.

Также в рамках курсов прошел круглый стол по вопросам преподавания корейского языка в сибирских вузах. По его итогам участники приняли решение о создании в ближайшем будущем ассоциации преподавателей корейского языка сибирского региона.

– Иркутский государственный университет имеет все шансы стать центром корееведения в Сибири. А с объединением транссибирской магистрали и корейской железной дороги, которое, как мы надеемся, произойдет в самое ближайшее время, для выпускников сибирских вузов, решивших связать свою профессию с Кореей, откроется масса новых возможностей и перспектив, – отметила лектор из женского университета Ихва Хеён Ли.

На закрытии участники сказали об успешном завершении пилотного проекта ИФИЯМ ИГУ. Следующие курсы корейского языка для преподавателей сибирского региона институт проведет в сентябре 2019 года.