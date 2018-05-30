В ИГУ провели конференцию в области естествознания и инновационных технологий для школьников

Иркутск, 30.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Научной библиотеке ИГУ имени Валентина Распутина провели открытую научно-практическую конференцию в области естествознания и инновационных технологий «Удивительный Мир» для учащихся 6-11 классов и студентов Иркутской области.

Как сообщает пресс-служба университета, организатором мероприятия выступил факультет сервиса и рекламы ИГУ совместно с Центром молодежного инновационного творчества «STEM-Байкал» и Лабораторией развития научно-инженерного творчества лицея №2.

На отборочный тур конференции поступило более 100 проектных работ. Из них 90 прошли в следующий очный тур, в том числе и работы студентов факультета сервиса и рекламы ИГУ. Свои научно-исследовательские и инженерно-технические работы участники представили экспертному жюри в постерной секции.

Затем работа конференции продолжилась по секциям «Микробиология и биология растений», «Дети могут все – техника», «Дети могут все – естествознание»; «Экология и физиология человека», «Микроэлектроника и техника», «Химия и физика», «Математика и программирование». Также прошла игра для школьников «Интеллектуальный марафон», в ходе которой участники познакомились с некоторыми явлениями и рядом опытов и предположили им свои объяснения.

Работы школьников оценивало высококвалифицированное жюри – кандидаты и доктора наук, научные сотрудники Иркутского государственного университета, а также других вузов Иркутска и научно-исследовательских институтов СО РАН, представители инновационных предприятий, IT-специалисты. Благодаря такому экспертному составу, как отметили организаторы конференции, мероприятия прошло на высоком уровне, тем самым способствуя повышению уровня проектной культуры в регионе.

– В первую очередь я рада, что в конференции смогли принять участие наши студенты. Им предоставили возможность показать свои работы в постерной секции и пообщаться с молодыми талантами. Также в этом году было много новичков шестых и седьмых классов. Очень приятно, что в Иркутске растет число детей и преподавателей, которые с удовольствием занимаются проектной деятельностью, участвуют в конференциях и мероприятиях. Уверена, это дает школьникам и студентам бесценный опыт и понимание, что они занимаются интересным и важным делом, – сказала одна из организаторов от факультета сервиса и рекламы ИГУ, заведующая кафедрой естественнонаучных дисциплин Анна Балахчи.

Лучшие работы школьников и студентов по рекомендации жюри будут опубликованы в электронном научном журнале «Наука без границ», включенном в систему РИНЦ (Российского индекса научного цитирования).