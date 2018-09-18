В ИГУ проводят конференцию «Пространства коммуникации: язык, литература, медиа», приуроченная к юбилею вуза

Иркутск, 19.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Продолжается череда мероприятий, посвященных 100-летию Иркутского государственного университета. Так, 18 сентября в Институте филологии, иностранных языков и медиакоммуникации (ИФИЯМ) ИГУ началась международная научная конференция «Пространства коммуникации: язык, литература, медиа», приуроченная к юбилею вуза.

Работа конференции проходит по двум глобальным направлениям: исследования, посвященные актуальным проблемам лингвистики, литературоведения и медиакоммуникации и вторые Готлибовские чтения «Фундаментальные и актуальные проблемы востоковедения и регионоведения стран АТР». Участие в ней принимают российские исследователи, а так же ученые из Германии, Польши и Китайской народной республики, сообщает пресс-служба вуза.

На торжественном открытии участников приветствовала директор ИФИЯМ ИГУ Марина Ташлыкова. Она отметила, что данная конференция является «первым юбилейным мероприятием, посвященным одновременно 100-летию ИГУ и 100-летию факультета, с которого университет начинался — историко-филологического (ныне факультет филологии и журналистики ИФИЯМ ИГУ), а также 70-летию с момента образования в Иркутске лингвистического вуза (ныне ИФИЯМ ИГУ)».

Работа конференции началась пленарным заседанием. Прозвучали доклады профессора МГУ им. М.В. Ломоносова Людмилы Богдановой, директора Высшей школы перевода МГУ им. М.В. Ломоносова Николая Гарбовского, профессора СФУ Владимира Дацышена, представителей НОЦ «Международный центр образования и иберо-американских исследований ЮФУ» Натальи Карповской и Екатерины Корман, профессора ИФИЯМ ИГУ Сергея Смирнова и директора ИФИЯМ ИГУ Марины Ташлыковой. Далее участники продолжили работу по 17 секциям.

Конференция «Пространства коммуникации: язык, литература, медиа» завершится 20 сентября.