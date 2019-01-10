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10.01.2019

В ИГУ рассказали о сроках на участие в ЕГЭ-2019

Иркутск, 10.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области до 1 февраля принимаются заявления на участие в ГИА-11, то есть в ЕГЭ 2019 года. О том, кому важна эта информация и немного о поступлении в Иркутский государственный университет рассказывает ответственный секретарь приемной комиссии вуза Дмитрий Матвеев.

– В первую очередь обратить внимание на сроки записи на ЕГЭ следует выпускникам прошлых лет, имеющим среднее общее образование – для них, по той или иной причине не поступившим, как говорится, в свой год, это важно по нескольким причинам.

Первая – это улучшение имеющихся результатов ЕГЭ по отдельным предметам. Думаю, здесь все понятно. Например, у выпускника 73 балла по математике, а пересдача после подготовки в этом году даст ему, опять например, 95 баллов.

Вторая причина связана с тем, что некоторые абитуриенты за время, прошедшее после выпуска, окончательно определяются с выбором направления обучения. При этом часто оказывается так, что для поступления на него требуется совсем другой набор ЕГЭ. Поэтому сейчас, до 1 февраля, они могут записаться на сдачу дополнительных предметов. Кстати, узнать требуемый для поступления в ИГУ набор ЕГЭ можно на сайте университета в разделе «Поступающим» (вкладка «Бакалавриат и специалитет» – «вступительные испытания»).

Важно это и для тех, кто окончил школу до наступления «эпохи ЕГЭ». Говорю об этом потому, что есть и такие поступающие. Например, у нас в университете обучается студентка, окончившая среднее учебное заведение в 1984 году. Так вот, эта категория для поступления в вуз по результатам ЕГЭ в 2019 году также должна уложиться в отведенный срок.

И еще можно упомянуть о такой категории, как обучающиеся СПО (среднее профессиональное образование). Для поступления в вузы они также могут записаться и сдать ЕГЭ. Но при этом у них существуют и альтернатива – сдача внутренних испытаний непосредственно в высшем учебном заведении. Во втором случае им достаточно подать документы – дату им объявят специалисты приемной комиссии. Еще сдавать внутренние испытания вуза имеют право инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья; лица, имеющие диплом о среднем профессиональном обучении, иностранные граждане.

Нужно сказать о том, что государственная итоговая аттестация сдается с конца мая. То есть, у поступающих сейчас есть возможность подготовиться. Конечно, некоторые могут надеяться на остаточные знания, но, считаю, лучше подстраховаться – благо, курсов ЕГЭ в Иркутске достаточно много. Например, в ИГУ этим занимаются профессионалы, некоторые из которых являются экспертами ЕГЭ. Дополнительную информацию можно также посмотреть на сайте университета в разделе «Поступающим» (вкладка «Подготовительные курсы»).

Напоследок отмечу, что регистрацией на сдачу ЕГЭ в нашем регионе занимается институт развития образования Иркутской области. На сайте заведения размещена информация по категориям участников ГИА и местам регистрации, также даны контактные телефоны.

По материалам пресс-службы ИГУ

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