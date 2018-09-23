В ИГУ в конце сентября примут окончательное решение по стипендии Попечительского совета

Иркутск, 24.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Сколько студентов, когда и как долго будут получать новый вид стипендии, ее размер – это обсуждала в прошедшую пятницу стипендиальная комиссия Попечительского совета Иркутского государственного университета. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Напомним, в июне этого года Попечительский совет ИГУ принял решение о поддержке студентов университета, мотивации их к отличной учебе и работе на благо родного региона – учреждении собственной стипендии.

Отметим, что стипендиальная программа Попечительского совета ИГУ включает в себя не только назначение и выплату стипендии, но и прохождение этими же студентами стажировок на предприятиях попечителей. Причем, лучшие из лучших вполне могут рассчитывать на последующее трудоустройство – об этом сказал еще в июне этого года председатель Попечительского совета ИГУ Сергей Ерощенко.

На прошедшем заседании члены стипендиальной комиссии Попечительского совета ИГУ обговорили, в том числе, календарный план назначения стипендии, процедуру начисления и перечень организаций, принимающих участие в программе. Все итоговые правки внесены в положение о стипендии, которое планируется принять 28 сентября.