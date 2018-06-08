|Образование
|09.06.2018
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В ИГУ выросло число образовательных программ
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Иркутск, 9.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском государственном университете расширилось количество программ, на которые смогут поступить абитуриенты уже в следующем году. К существующим добавились еще четыре программы на разных уровнях высшего образования. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
Сотрудниками факультетов и институтов, учебно-методического управления и других служб университета проведена большая работа по подготовке к лицензированию ряда перспективных и востребованных программ высшего образования. Итогом этой работы стало получение права на реализацию образовательного процесса по следующим направлениям и специальностям:
Иркутский государственный университет ведет подготовку по программам 50 направлений бакалавриата, 29 направлений магистратуры, 1 специальности, а также по 15 направлениям аспирантуры.
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