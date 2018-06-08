В ИГУ выросло число образовательных программ

Иркутск, 9.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском государственном университете расширилось количество программ, на которые смогут поступить абитуриенты уже в следующем году. К существующим добавились еще четыре программы на разных уровнях высшего образования. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Сотрудниками факультетов и институтов, учебно-методического управления и других служб университета проведена большая работа по подготовке к лицензированию ряда перспективных и востребованных программ высшего образования. Итогом этой работы стало получение права на реализацию образовательного процесса по следующим направлениям и специальностям:

Первая – программа бакалавриата «Социально-культурная деятельность», будет реализовываться на базе Института социальных наук.

Вторая – программа специалитета «Биоинженерия и биоинформатика». Подготовка специалистов по данной программе будет осуществляться на биолого-почвенном факультете.

Третья и четвертая – программы магистратуры. Одна из них «Управление персоналом» будет реализовываться факультетом сервиса и рекламы, другая – «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» – историческим факультетом.

Иркутский государственный университет ведет подготовку по программам 50 направлений бакалавриата, 29 направлений магистратуры, 1 специальности, а также по 15 направлениям аспирантуры.