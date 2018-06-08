ТЕМЫ
Архив
< Июнь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Сегодня
Образование
09.06.2018

В ИГУ выросло число образовательных программ

Иркутск, 9.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском государственном университете расширилось количество программ, на которые смогут поступить абитуриенты уже в следующем году. К существующим добавились еще четыре программы на разных уровнях высшего образования. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Сотрудниками факультетов и институтов, учебно-методического управления и других служб университета проведена большая работа по подготовке к лицензированию ряда перспективных и востребованных программ высшего образования. Итогом этой работы стало получение права на реализацию образовательного процесса по следующим направлениям и специальностям:

  • Первая – программа бакалавриата «Социально-культурная деятельность», будет реализовываться на базе Института социальных наук.
  • Вторая – программа специалитета «Биоинженерия и биоинформатика». Подготовка специалистов по данной программе будет осуществляться на биолого-почвенном факультете.
  • Третья и четвертая – программы магистратуры. Одна из них «Управление персоналом» будет реализовываться факультетом сервиса и рекламы, другая – «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» – историческим факультетом.

Иркутский государственный университет ведет подготовку по программам 50 направлений бакалавриата, 29 направлений магистратуры, 1 специальности, а также по 15 направлениям аспирантуры.

ТЕПЕРЬ: новости образования в Иркутске и области — в Telegram

Ляпы в сочинениях ЕГЭ

Загрузка...

Новости образования в Иркутской области
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске