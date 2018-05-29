В ИГУ выступил первый вице-президент Российского философского общества

Иркутск, 30.05.18 (ИА «Телеинформ»), - На историческом факультете ИГУ 18 мая прошла публичная лекция-дискуссия первого вице-президента Российского философского общества, ведущего научного сотрудника Института философии РАН, доктора философских наук Александра Чумакова.

– В работах Александра Чумакова сформулирован и обоснован взгляд на глобалистику как особую междисциплинарную сферу научных, философских и культурологических исследований, направленных на осмысление процессов этого феномена, а также на теоретическое и практическое решение порождаемых ею глобальных проблем современности, – отметил декан исторического факультета ИГУ Юрий Зуляр.

Как сообщает пресс-служба вуза, на встречу с признанным специалистом в области глобалистики пришли студенты и преподаватели исторического факультета ИГУ, и в первую очередь отделения философии и теологии. Встреча продолжалась более двух часов, и завершилась оживленной дискуссией, в которой участвовали преподаватели, студенты и гости.

– Одной из острейших проблем, обсуждаемых в процессе дискуссии, стала российская реакция и поиск альтернативного пути на фоне и в процессе глобализации. Ключевой вопрос – должна ли Россия игнорировать глобализацию, или, напротив, стремиться к максимальному вовлечению в процессы, происходящие вследствие ее развития? Большинство присутствующих поддержало стратегию участия России в глобальных трансформациях при условии понимания своей выгоды, целесообразности и наличия реальных перспектив, – сказал Юрий Зуляр.

После дискуссии состоялось заседание Иркутского регионального отделения Российского философского общества, на котором было принято решение о переносе его штаб-квартиры на кафедру философии и методологии науки исторического факультета ИГУ.