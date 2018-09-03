В ИГУ зачислили более 3500 первокурсников

Иркутск, 4.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском государственном университете завершились торжественные мероприятия, посвященные началу учебного года. По информации ответственного секретаря ЦПК Дмитрия Матвеева в этом году в ИГУ подано рекордное количество заявлений – более 24 тысяч. Общее число уже зачисленных – свыше 3500 человек.

Между тем, сообщает пресс-служба ИГУ, приемная кампания вуза еще продолжается – принимаются заявления от поступающих на заочные коммерческие места.

– Такое количество заявлений показывает, что выпускники школ стремятся получить качественное классическое образование. Причем многие целенаправленно выбирают Иркутский государственный университет. Об этом говорят не только цифры, но и ход приемной кампании, в том числе такой факт – выпускники приходили к нам сразу с оригиналами документов, – сказал Дмитрий Матвеев.

ИГУ традиционно закрыл все бюджетные места – на них зачислены 2120 абитуриентов. На места с оплатой стоимости обучения по программам бакалавриата и специалитета приняты 1360 человек, магистратуры – 178.

В числе поступивших в университет 11 человек заработали по 100 баллов ЕГЭ по русскому языку. Еще два абитуриента поступили в ИГУ без вступительных испытаний, как призеры олимпиад школьников из перечня Минобрнауки России – оба выбрали химический факультет.

В вузе отмечают, что все 13 лучших абитуриентов Приангарья стали первыми студентами университета, получившими студенческие билеты. А призер открытой межвузовской олимпиады школьников СФО «Будущее Сибири» Максим Казак, заработавший еще и 100 баллов ЕГЭ по русскому языку и 95 по химии, стал к тому же обладателем сертификата от мэрии Иркутска на перелет до Москвы и обратно на одну из научных конференций или олимпиад.

Вручение прошло 1 сентября во время торжественного мероприятия «Здравствуй, университет!», впервые проведенного на открытой городской площадке. Студенческие билеты вручали глава ИГУ Игорь Бычков, мэр Иркутска Дмитрий Бердников и председатель попечительского совета Сергей Ерощенко.

Традиционно все направления в ИГУ пользовались популярностью. Максимальный конкурс зарегистрирован на направлении «Юриспруденция» – 94 человека на место. Затем направление «Менеджмент» в Институте социальных наук – 76 человек на место. Тройку лидеров замкнуло опять же направление «Юриспруденция», но уже международно-правовой профиль – 75 человек на место.

Ответственный секретарь центральной приемной комиссии ИГУ Дмитрий Матвеев также отметил и широкую географию абитуриентов. Наибольшее количество поступающих – из Иркутской области и ближайших регионов: республика Бурятия, Забайкальский край, республика Саха (Якутия). Вместе с тем ИГУ местом учебы выбрали абитуриенты из Афганистана, Белоруссии, Монголии, Казахстана, Китая, Конго, Сербии, Туркменистана, Таиланда, Узбекистана, Южной Кореи, Японии.