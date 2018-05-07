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08.05.2018

В ИГУ запустили студенческую телестудию

Иркутск, 8.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Институте филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ 7 мая открылась студенческая телестудия.

Гостями торжественного открытия стали представители факультетов и институтов и первый проректор ИГУ Александр Шмидт. Выступая перед собравшимися, директор ИФИЯМ Марина Ташлыкова поблагодарила всех, кто оказал поддержку и помощь.

– Надеюсь, что эта студия, в которой мы намерены готовить современных журналистов, будет работать и на благо университета. Именно поэтому сегодня здесь деканы. Хотелось бы, чтобы мы все подумали – как из этого сделать современное видение современного университета, – отметила она.

Как сообщает пресс-служба вуза, телестудия находится в корпусе, где разместился факультет филологии и журналистики ИФИЯМ ИГУ. Представляет собой закрытое помещение с эфирной и режиссерской комнатами.

– Такая студия – сердце любого телевизионного производства. И, вы знаете, она не вполне учебная. То есть, с точки зрения функицонала она учебная, но при этом она вполне рабочая именно как современная телестудия. Имеется и приличный свет, который можно до бесконечности совершенствовать, и специально заказанный зеленый задний фон (хромакей), который позволяет накладывать любую картинку. Кроме того, прямо из этой студии существует возможность при необходимости организовать вещание в Ютьюб-канал – наш либо университетский – и делать это в постоянном режиме, – отметил заведующий кафедрой журналистики и медиаменеджмента ИФИЯМ ИГУ Александр Гимельштейн.

Кроме зеленого хромакея в прошлом году приобретены четыре современные профессиональные видеокамеры – это нужно не только для работы студии, но и для обучения студентов. Кстати, телестудия размещается прямо напротив учебной аудитории или, по-другому, монтажной, оборудование которой позволяет использовать все возможности хромакея и делать современные программы.

– Сегодня стоит вопрос только с творческими возможностями студентов. А студенты, в свою очередь, говорят, что они готовы делать современные программы. Теперь, с появлением такой современной телестудии наши студенты будут нарабатывать профессионализм, который необходим им, чтобы стать нормальными, серьезными тележурналистами, – сказал доцент кафедры журналистики и медиаменеджмента ИФИЯМ ИГУ, непосредственный куратор телестудии Рауль Саитгареев.

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