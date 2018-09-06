В ИГУ завершились курсы русского языка как иностранного для студентов из Китая

Иркутск, 7.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Международном институте экономики и лингвистики (МИЭЛ) Иркутского госуниверситета завершились курсы по русскому языку как иностранному. Обучение прошли студенты из Ляонинского университета КНР – вуза-партнера, с которым МИЭЛ сотрудничает более 25 лет.

Как сообщает пресс-служба ИГУ, за две недели студенты из Китая прослушали курсы «Корректировочной фонетики», «Практической грамматики», «Активной практики речи», познакомились с русской культурой и историей страны. Значительную часть программы занимали экскурсии по достопримечательным местам Иркутска, побывали слушатели и в Ангарском музее часов, посетили Лимнологический музей и архитектурно-этнографический музей «Тальцы», а также совершили путешествие по Кругобайкальской железной дороге.

– На занятиях мы говорили о семье, о городе, о транспорте, учились правильно знакомиться в разных ситуациях, слушали диалоги, читали интересные тексты о городе и людях. Очень понравилась экскурсия по Кругобайкальской железной дороге и особенно туннели и мосты. Я очень рада, что смогла увидеть все это своими глазами, – сказала слушатель курсов Ши Синюй.