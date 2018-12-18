В ИГУ завершился творческий конкурс «Я – будущий учитель обществознания»

Иркутск, 19.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Завершился творческий конкурс «Я – будущий учитель обществознания», проводимый на отделении гуманитарно-эстетического образования Педагогического института Иркутского государственного университета. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

В конкурсе участвовали студенты четвертого курса, обучающиеся по направленности «История – Обществознание». Организатор – кафедра социально-экономических дисциплин.

– Студенческий конкурс педагогического мастерства – одна из форм повышения качества профессиональной подготовки будущих учителей. Он способствует развитию творческого потенциала студентов-педагогов, формирует устойчивый интерес к осмыслению своей будущей профессиональной деятельности, – отметила заведующая кафедрой социально-экономических дисциплин Педагогического института ИГУ Ольга Истомина.

Конкурс проходил в три этапа. Первый – теоретический, он заключался в проверке профессиональных знаний: участники решали тесты по методике преподавания обществознания, анализировали проблемные ситуации, писали эссе на тему «Гаджеты на уроках обществознания: за и против», характеризовали учебные пособия, выполняли задания на знание обществоведческих наук.

На втором этапе будущие учителя демонстрировали видеоролики с фрагментами собственных уроков. Кроме того, в минифильмах студенты в творческой форме подчеркивали социальную значимость педагогической профессии и выражали свое отношение к ней.

– По мнению самих студентов, именно второй этап как требующий не только знаний и умений, но и основанный на навыках самопрезентации и актерского таланта, что не менее значимо для современного учителя, вызвал наибольший интерес. Творческая энергия очень важна в образовательном процессе, она увлекает учеников, прививает любовь к предмету, – отметила доцент кафедры социально-экономических дисциплин Мария Лескинен.

На третьем этапе студенты анализировали урок Алихана Динаева, учителя обществознания, победителя конкурса «Учитель года-2018».

Экспертное жюри составили педагоги-практики: учитель высшей категории СОШ № 32 Иркутска Ирина Клевитова, доценты Педагогического института ИГУ Татьяна Дыкусова, Мария Лескинен, Юрий Демин.

В индивидуальном первенстве лучшими стали студенты: Сергей Иванов (победитель), Анастасия Дубленых и Алина Павленчева (призеры).

В командных соревнованиях (всего шесть групп) отличились: сборная Никиты Москалева (диплом первой степени); сборная Варвары Казаковой (диплом второй степени); сборная Алины Павленчевой (диплом третьей степени).