В Иркутске 500 человек прошли обучение по проекту «Вожатый будущего»

Иркутск, 4.10.18 (ИА «Телеинформ»), – Завершился первый этап работы проекта по созданию и развитию при Иркутском государственном университете регионального центра подготовки вожатых.

Как сообщает пресс-служба ИГУ, этот проект под названием «Вожатый будущего» реализует Иркутский областной студенческий отряд совместно с управлением социальной и внеучебной работы ИГУ при поддержке Минмолодежи Иркутской области, областного комитета Российского союза молодежи и регионального отделения Российских студенческих отрядов. Проект поддержан Фондом президентских грантов.

– Проект оказался очень популярным в сообществе вожатых и студенческих педагогических отрядов Иркутской области. В немалой степени это связано с тем, что, благодаря полученному гранту, обучение вожатых в этом году было бесплатным, – сказал куратор движения студенческих отрядов ИГУ Олег Гусев.

Обучение в рамках проекта проходило на базе Педагогического института ИГУ в четыре потока, а это 500 человек, подавляющее большинство из которых новички-вожатые. Участниками проекта стали представители всех высших учебных заведений Иркутска, бойцы студенческих отрядов, а также студенты-психологи и социальные педагоги, проходящие педагогическую практику в детских лагерях.

В марте для слушателей школы вожатых ИГУ прошел инструктивный семинар с выездом в поселок Ангасолка, где участники отрабатывали практические навыки работы с детьми: лекции о секретах вожатского мастерства и искусстве проведения мероприятий, квест, музыкальная игра, спевка, коммуникативный тренинг и вожатский огонек. Вместе с тем по итогам семинара преподаватели Педагогического института ИГУ разработали методические материалы, опубликованные отдельным учебно-методическим пособием.

Еще одним важным мероприятием проекта «Вожатый будущего» стала региональная научно-практическая конференция по теории и методике летнего отдыха. В апреле 2018 года ее организовало управление социальной и внеучебной работы ИГУ вместе с преподавателями кафедр педагогики и социальной педагогики и психологии Педагогического института ИГУ. Участие в конференции приняли более 200 студентов.

Участники проекта получили сертификаты специалистов-вожатых, которые позволили им работать в детских оздоровительных лагерях Иркутской области и Крыма (в том числе в знаменитом «Артеке»). По итогам 2018-2019 учебного года трудоустроены все слушатели школы вожатых ИГУ.

Отметим, что проект «Вожатый будущего» в феврале 2018 года получил развитие и поддержку Росмолодежи. Так, преподаватель игровых технологий Центра подготовки вожатых ИГУ, студентка четвертого курса Института математики, экономики и информатики ИГУ Яна Милюкова вошла в число победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов. Она представила проект «Тематическая молодежная смена «Вожатый будущего» для студентов-вожатых студенческих педагогических отрядов Иркутского государственного университета», который был реализован в июле на Байкале. Участниками стали активисты студенческих педагогических отрядов ИГУ и вожатые волонтерского центра профкома студентов ИГУ. Они слушали лекции и посещали занятия по основам коммуникативной и волонтерской работы, оформлению и брендированию мероприятий, работе с людьми разных возрастов, основам работы в интернете и т. д.

Следующий этап проекта «Вожатый будущего» начет свою работу уже в эту субботу, 6 октября.