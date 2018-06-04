В Иркутской области подвели итоги олимпиады по астрономии «Малая медведица» для школьников

Иркутск, 5.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области подвели итоги открытой школьной олимпиады по астрономии «Малая медведица», организованной для учеников пятых-седьмых классов школ. Олимпиаду организовали астрономическая обсерватория ИГУ и кафедра физики Педагогического института ИГУ, сообщает пресс-служба вуза. В двух заочных турах участвовали 49 школьников из 15 школ Иркутска, Усолья-Сибирского, Нижнеудинска и Тырети, представившие свои работы на суд жюри. Подведение итогов прошло на площадке Педагогического института ИГУ. Школьникам вручены сертификаты участников, а призеры и победители получили книги по астрономии, предоставленные фондом «Траектория» и недавно изданные при поддержке этого фонда. – Особенность этой олимпиады, основанной в прошлом году в Москве нашим другом, коллегой и партнером, астрономом Михаилом Гавриловым, заключается в том, что это единственная астрономическая олимпиада для школьников пятых-седьмых классов, – пояснил председатель жюри, директор астрономической обсерватории ИГУ, профессор ИГУ Сергей Язев. – Поэтому задания были относительно несложные, хотя и простыми их назвать нельзя: если участник ничего не знает в области астрономии, шансов у него нет. Разве что на первом, творческом туре человек, не знающий астрономии, мог себя проявить. Мы предложили нарисовать, как будут наблюдать комету Галлея в родном городе или поселке участника в 2061 году, когда знаменитая комета снова будет проходить внутренние области Солнечной системы. – По сравнению с прошлым годом, количество участников увеличилось практически вчетверо, – говорит член жюри и оргкомитета, доцент кафедры физики Педагогического института ИГУ Антонина Дворкина-Самарская. – В прошлом году мы возили команду Иркутской области – призеров регионального тура – на Всероссийский тур в Новосибирск и привезли два диплома. В этом году Всероссийского тура не будет, но зато мы познакомились с ребятами, которые интересуются астрономией и готовы продолжать реализовывать свой интерес. «Малая Медведица» дает им возможность заниматься любимой наукой, начиная с пятого класса. Отметим, что большой вклад в подготовку и организацию олимпиады внесли сотрудники кафедры физики Педагогического института ИГУ. Планируется, что олимпиада «Малая Медведица» будет проводиться ежегодно. ТЕПЕРЬ: новости образования в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... игу

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