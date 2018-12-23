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24.12.2018

В Пединституте ИГУ готовятся к Всероссийской олимпиаде по обществознанию

Иркутск, 24.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Педагогическом институте Иркутского государственного университета прошло одно из мероприятий цикла подготовки к региональному этапу Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию.

Как сообщает пресс-служба ИГУ, кафедра социально-экономических дисциплин института провела для учителей иркутских школ методический семинар «Методы подготовки к творческому заданию олимпиады школьников по обществознанию».

– Наша кафедра регулярно проводит ежегодные плановые методические семинары для учителей в целях повышения качества обществоведческой подготовки школьников. Результаты работы – и своей, и учителей региона – мы видим в итогах всероссийского этапа. Школьники Иркутской области уже не один год возвращаются с победой. Обществознание на сегодня – единственный предмет в перечне дисциплин олимпиады, где есть не только призеры, но и победители-иркутяне, – отметила заведующий кафедрой социально-экономических дисциплин Ольга Истомина.

В работе семинара приняли участие 25 учителей области, активно ведущих работу по продвижению олимпиадного движения. Организаторы поделились с ними конкретными методическими рекомендациями по выполнению творческой части задания, которая, как показывает практика, вызывает наибольшие затруднения при выполнении. Главная задача конкурсанта – лаконично, содержательно, емко и убедительно раскрыть свою позицию, опираясь на известные исторические и современные концепции.

– Важно, что тему методсеминара предложили сами учителя, участвующие в подготовке школьников к олимпиадным испытаниям. Тесное профессиональное взаимодействие кафедры с образовательными организациями области приносит свои плоды, расширяет учебные навыки обучающихся, способствует развитию творческого потенциала молодежи, – сказал доцент кафедры социально-экономических дисциплин Николай Штыков.

Участники методического семинара отметили продуктивность работы и выразили уверенность в повышении результативности конкурсных ответов школьников уже на региональном этапе олимпиады (4-5 февраля 2019 года). В то же время кафедра социально-экономических дисциплин также проведет для учителей обществознания методические мероприятия.

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