В пединституте ИГУ прошли курсы повышения квалификации учителей монгольских школ

Иркутск, 27.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Педагогическом институте Иркутского государственного университета завершились очередные курсы повышения квалификации учителей монгольских школ, проводимые в рамках гранта фонда «Русский мир». За неделю свои знания русского языка повысили 24 монгольских педагога.

Как сообщает пресс-служба вуза, основная цель работы курсов заключалась в активизации навыков разговорной речи учителей, пополнении их словарного запаса современной лексикой, знакомстве с реалиями современной России, а также в учете влияния родного языка при обучении русскому языку как иностранному в монгольской школе.

– Свои компетенции учителя повышали не только на аудиторных занятиях. Важным аспектом обучения стало погружение в языковую среду. Причем в неподготовленных нами ситуациях – слушатели сумели преодолеть психологический барьер и активно общались с горожанами на улицах, в магазинах, в общественном транспорте, – отметила руководитель курсов, доцент Ирина Бойко.

В последний день работы курсов прошла встреча их слушателей с проректором по научной работе и международной деятельности ИГУ Константином Григоричевым и представителями генерального консульства Монголии в Иркутске.

– Монголия для нас один из главных партнеров. Именно с Монголией мы видим перспективу выстраивания отношений, и один из главных элементов – это подготовка учителей, повышение их квалификации. Благодаря Ирине Владимировне (Ирина Бойко – руководитель проекта) и Николаю Егоровичу (Николай Кутищев – заведующий отделением гуманитарно-эстетического образования) это направление у нас сейчас находится на подъеме, – отметил Константин Григоричев.

Реализацией курсов повышения квалификации учителей монгольских школ с 2012 года занимается кафедра филологии и методики Педагогического института ИГУ. С 2013 года курсы поддерживаются грантом фонда «Русский мир». За это время курсы прошли в Институте повышения квалификации учителей Монголии (Улан-Батор) и на базе Педагогического института ИГУ. С 2017 года в проекте принимают участие учащиеся монгольских школ.