В Пединституте ИГУ завершилась Неделя науки

Иркутск, 23.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Педагогическом институте ИГУ завершилась Неделя науки. В ее программу вошли 72-й смотр студенческих научно-исследовательских работ, мастер-классы, турниры, олимпиады, квесты, тренинги, выставки студенческих и выпускных квалификационных работ.

Как сообщает пресс-служба вуза, Недел науки – это событие, раскрывающее тему науки в жизни современного человека через призму дисциплин, изучаемых студентами. Проходило оно всю прошлую неделю в отделении физико-математического, естественнонаучного и технологического образования (ФМЕНиТО).

Заключительным мероприятием проекта стало пленарное заседание, на котором прозвучало четыре лучших доклада смотра студенческих научно-исследовательских работ:

«Интегрированные уроки математики и музыки», автор Игорь Шардаков (второй курс магистратуры);

«Состояние и проблемы инклюзивного образования в учреждениях СПО Иркутской области», автор Егор Кулебякин (первый курс магистратуры);

«Современные климатические тренды Юга Восточной Сибири», коллектив авторов Марина Красноперова и Павел Семенов (четвертый курс);

«Полисомнографическая картина сна при синдроме обструктивного апноэ (СОАС)», автор Мария Загвоздина (четвертый курс).

Один из прозвучавших докладов будет заслушан на пленарном заседании Педагогического института ИГУ. Решение будет принято квалифицированной комиссией, в состав которой входят преподаватели и заведующие кафедрами отделения.