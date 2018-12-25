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26.12.2018

Во второй тур конкурса на стипендию Владимира Потанина прошли 26 студентов ИГУ

Иркутск, 26.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Во второй тур студенческого конкурса стипендиальной программы благотворительного фонда Владимира Потанина прошли 26 студентов магистратуры ИГУ. Теперь им предстоит пройти испытания второго очного тура, который для иркутских участников пройдет во Владивостоке 9 февраля 2019 года.

Как сообщает пресс-служба ИГУ, конкурс этого года усложнился, организаторы сделали ставку на повышение качества заявок, доработаны формальные и содержательные требования. В частности, впервые проведена полная проверка на наличие плагиата, добавлено эссе на тему лидерства.

– Эксперты заочного тура отмечают возросший уровень качества заявок, мотивированности заявителей, их вдумчивого и осознанного подхода к теме лидерства. При этом нас очень порадовал тот факт, что 90% заявителей успешно прошли проверку на плагиат, это говорит о высокой академической культуре участников нашего конкурса, – отметила директор программ фонда Наталья Шульгина.

В конкурсе приняли участие студенты 75 российских университетов. Из общего количества заявок к участию допущена лишь половина (3324 заявки). По результатам заочной экспертизы во второй тур прошли 1998 человек. В их числе, наряду со студентами ИГУ, 16 представителей еще одного иркутского вуза – ИРНИТУ. Напомним, что в прошлом году во второй тур прошли 20 студентов ИГУ и 18 студентов ИРНИТУ.

Очные туры в формате деловых игр и деловых кейсов пройдут в семи городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Казани, Ростове-на-Дону, Томске и Тюмени. По итогам двух туров эксперты определят 500 победителей, еще 10 человек войдут в резервный список. Победители конкурса будут получать именную стипендию Владимира Потанина в размере 20 тысяч рублей ежемесячно, начиная с февраля 2019 года и до окончания обучения в магистратуре.

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