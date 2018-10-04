Военный учебный центр появится в ИГУ

Иркутск, 5.10.18 (ИА «Телеинформ»), - С 1 сентября 2019 года в Иркутском государственном университете начнет работу военный учебный центр. Положительное решение об этом принято в сентябре на заседании коллегии министерства обороны Российской Федерации, соответствующий приказ подписал министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, сообщает пресс-служба вуза.

В официальном письме Минобороны России поступившем в адрес и. о. ректора ИГУ академика РАН Игоря Бычкова сообщается, что в настоящее время ведется работа по подготовке проекта соответствующего распоряжения Правительства Российской Федерации.

Военный учебный центр при ИГУ будет размещаться в учебном корпусе № 17 по улице Ленина, 8. Здесь же предусмотрены два плаца. Готовить в военном центре будут сержантов и солдат запаса. Планируемый ежегодный набор – 90 человек из числа студентов очного обучения.

Глава ИГУ Игорь Бычков отметил, что приоритетными направлениями обучения станет «подготовка военных переводчиков и военных юристов, последних сегодня в нашей стране готовит только одно высшее военное заведение. Также планируется подготовка специалистов в сфере информационной безопасности и артиллеристов. Однако окончательно список военно-учетных специальностей и основных специализаций будет утвержден немного позже».

Напомним, в мае 2018 года на совещании в главном управлении кадров Минобороны России первый проектор ИГУ Александр Шмидт представил проект создания военной кафедры, отражающий достижения, возможности и потенциал университета. В июне инспектировать университет в Иркутск приехала специальная ведомственная комиссия, которая рекомендовала готовить документы к коллегии министерства.

Решающее заседание коллегии Минобороны России состоялось 18 сентября. К этому событию ИГУ подготовил презентационную выставку, которая, в частности, отражала перспективы военного образования на базе университета. Выставка экспонировалась в ведомстве в этот же день. По итогам прошедшего заседания было принято положительное решение о создании военного учебного центра при ИГУ.

СПРАВКА:

Подготовка военных кадров в Иркутском государственном университете велась с 1926 года, когда был образован кабинет военного обучения. В 1966 году он был реорганизован в военную кафедру (до 2008 года). С 1967 года на ней проходили артиллерийский и противотанковый циклы обучения, с 1980 года готовили офицеров для войск радиационной, химической и биологической защиты.