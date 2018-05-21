Всероссийская научно-практическая конференция «Дошкольное и начальное общее образование» прошла в ИГУ

Иркутск, 22.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Дошкольное и начальное общее образование: стратегия развития в современных условиях» прошла в Педагогическом институте Иркутского государственного университета.

Как сообщает пресс-служба вуза, конференция стала последовательным продолжением серии юбилейных мероприятий, посвященных 55-летию кафедры психологии и педагогики дошкольного образования Педагогического института ИГУ.

В конференции приняли участие более 400 человек – представители вузов и научных заведений, практические работники системы дошкольного образования России, Казахстана, Белоруссии, Монголии, Китая.

– Наиболее важной задачей конференции является определение стратегических направлений развития системы дошкольного образования Иркутской области, обсуждение в профессиональной аудитории региональных проектов, реализуемых министерством образования Иркутской области при поддержке кафедры психологии и педагогики дошкольного образования Педагогического института ИГУ, – отметила представитель министерства образования Иркутской области Татьяна Захарова.

На пленарном заседании, открывшем конференцию, прозвучали доклады, посвященные фундаментальным и прикладным аспектам исследований в области дошкольного образования, подготовки специалистов для системы дошкольного образования. Перед участниками выступили: заведующий научно-исследовательской лабораторией «Проблем образования родителей» Волгоградского государственного социально-педагогического университета Елена Евдокимова, профессор кафедры педагогики Педагогического института ИГУ Анастасия Косогова, руководитель Международного общественного движения «Родительская забота» (Москва) Клара Мансурова.

После пленарного заседания работа конференции продолжилась в шести секциях. Участники обсудили актуальные задачи модернизации системы дошкольного образования, интеграции фундаментальной и прикладной науки, а также обменялись научно-практическим опытом современной системы дошкольного образования, представили примеры научно-методической и психолого-педагогической поддержки инновационных образовательных практик.

– Обращение в проблематике выступлений к иному, в том числе и зарубежному опыту работы в области управления качеством дошкольного образования и подготовки специалистов для системы дошкольного образования, позволило нам расширить рамки обсуждаемой темы, внести новые акценты, познакомиться с иными формами управленческой деятельности, а также обозначить собственные «точки роста и продвижения», – сказала заведующая кафедрой психологии и педагогики дошкольного образования Педагогического института ИГУ Ольга Зайцева.

Отметим, что на площадке конференции была презентована научно-теоретическая, методическая деятельность кафедры психологии и педагогики дошкольного образования Педагогического института ИГУ, а также перспективы потенциального развития и совершенствования ее исследовательской работы на основе научного сотрудничества с академическими исследователями, работающими в России и за рубежом и педагогами-практиками системы дошкольного образования.