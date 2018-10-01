Всероссийский обучающий семинар по коррекционной педагогике прошел в пединституте ИГУ

Иркутск, 2.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Всероссийский обучающий семинар для работников образования прошел в Педагогическом институте Иркутского государственного университета в середине сентября.

Как сообщает пресс-служба вуза, участие в его очной части приняли более 300 человек, а в круглом столе, проходившем в режиме онлайн – почти три тысячи специалистов из 48 регионов России. Организатор семинара – кафедра комплексной коррекции нарушений детского развития Педагогического института ИГУ.

Тематика семинара касалась вопросов разработки диагностического инструментария для мониторинга становления сферы жизненной компетенции обучающихся с ЗПР (задержка психического развития) и умственной отсталостью. Участники семинара – учителя, логопеды, психологи, дефектологи, представители администрации образовательных организаций, реализующих различные формы образования и сопровождения обучающихся с задержкой психического развития и легкой умственной отсталостью. Также в очной работе семинара приняли участие представители министерства образования Иркутской области, Иркутского государственного университета, Московского государственного психолого-педагогического университета, Института коррекционной педагогики РАО (Москва), а также школы «Марьино» им. маршала авиации А.Е. Голованова (Москва).

Семинар открыл представитель министерства просвещения РФ, начальник департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Евгений Сильянов. Обращаясь к участникам, он отметил большую важность данного мероприятия для практики образования.

На семинаре с лекциями выступили ведущие отечественные ученые-практики, занимающиеся вопросами сопровождения обучающихся с ЗПР и умственной отсталостью. Так, заведующая кафедрой комплексной коррекции нарушений детского развития ИГУ Елена Инденбаум выступила с титульной лекцией «Разработка диагностического инструментария для мониторинга становления сферы жизненной компетенции обучающихся с ЗПР и легкой умственной отсталостью».

Ведущий научный сотрудник отдела научных исследований ИКП РАО Наталия Бабкина представила слушателям лекцию, посвященную концепции сопровождения младших школьников с задержкой психического развития как теоретического основания мониторинга сферы жизненной компетенции.

Заместитель директора по содержанию инклюзивного образования ГБОУ Школа «Марьино» имени маршала авиации Голованова Аделя Вильшанская ознакомила аудиторию с реализацией дифференцированного подхода к оценке результатов освоения АООП НОО в практике инклюзивной образовательной организации.

В завершение лекционной части заведующая кафедрой психологической реабилитации факультета специальной и клинической психологии МГППУ Анна Щербакова выступила на тему «Психолого-педагогические подходы к формированию предпосылок социально-экономической компетентности у младших школьников с нарушениями интеллекта».

Всероссийский обучающий семинар прошел в рамках реализации госзадания Минобрнауки «Разработка диагностического инструментария для мониторинга становления сферы жизненной компетенции обучающихся с ЗПР и легкой умственной отсталостью».