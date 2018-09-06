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07.09.2018

Второй сезон «Научных weekend-ов» в Иркутске стартует 8 сентября

Иркутск, 7.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Научной библиотеке имени Распутина ИГУ 8 сентября начинается второй сезон просветительско-образовательного проекта «Научные weekend-ы» – серии научно-популярных лекций, организованных специально для иркутян Иркутским государственным университетом совместно с Клубом молодых ученых «Альянс», сообщает пресс-служба вуза.

Первую лекцию на тему «Ландшафты Байкальской Сибири» прочитает Татьяна Коновалова, доктор географических наук, профессор, заведующая кафедрой географии, картографии и геосистемных технологий географического факультета ИГУ.

В рамках проекта с публичными лекциями на самые актуальные темы выступают известные ученые и преподаватели ИГУ. Лекторы рассказывают о разном с точки зрения науки, причем не просто информируют слушателей, а обсуждают с ними эти темы. Так, в первом сезоне, который проходил с марта по июнь этого года, прошло 13 лекций, на которых ученые ИГУ и горожане погрузились в дебри криминалистики и науки химии, говорили об истории лунной космонавтики, будущем пригородов провинциальной России и многом другом.

Во втором сезоне планируются лекции: о нефти и газе на Байкале, которую расскажет профессор Виктор Исаев, воспоминания японских путешественников, дипломатов журналистов и исследователей о Сибири переложит на «новый лад» профессор Сергей Кузнецов, проблемы байкальского омуля озвучит профессор Аркадий Матвеев, с исследованиями Вселенной высоких энергий познакомит профессор Николай Буднев, роль декабристов напомнит доцент Тамара Перцева, необходимость права в современном мире докажет доцент Максим Тирских. В канун столетия ИГУ лекцию о будущем университета прочитает глава вуза академик РАН Игорь Бычков.

Отметим, все лекции бесплатны. Проходить они будут до 15 декабря по субботам в Научной библиотеке им. В.Г. Распутина ИГУ (ул. Лермонтова, 124). Начало в 11.00. Все мероприятия посвящены вековому юбилею ИГУ – первого университета Восточной Сибири и Дальнего Востока.

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