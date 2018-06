Языковую ярмарку проектов провели на факультете сервиса и рекламы ИГУ

Иркутск, 4.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Языковую ярмарку проектов Our american travel fair провел среди своих студентов факультет сервиса и рекламы Иркутского государственного университета. Его изюминкой стало вхождение в состав жюри преподавателей из США. Об этом сообщает пресс-служба ИГУ. На ярмарку студенты представили свои проекты о США, достопримечательностях отдельных штатов, фактах и культуре, а также ответили на вопросы членов жюри и посетителей мероприятия. При этом все мероприятие проходило исключительно на английском языке. Проекты оценивали преподаватели иностранного языка факультета сервиса и рекламы ИГУ Елизавета Подкаменная и Любовь Клетнова. Также в состав жюри вошли два носителя языка – преподаватели-стажеры Клаудия Лар (факультет сервиса и рекламы) и Оливер Окун (Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникации). Проекты оценивались по следующим критериям: грамматика, креативность, отклик у аудитории, понятность сообщения, презентационные навыки, качество презентации, при этом учитывался не только сам материал, но и его представление и взаимодействие выступающих с аудиторией. Также членами жюри оценивалась оригинальность материала. – К ярмарке студенты готовились тщательно, было представлено большое количество работ – все разные и по-своему оригинальные. Каждый работал над проектом в меру своих сил, знаний и навыков, ведь надо учитывать, что в ярмарке принимали участие студенты первых и вторых курсов, а задача стояла перед ними непростая: показать свои профессиональные навыки, знание английского языка и умение представить свой проект требовательному жюри, – сказала Елизавета Подкаменная. В зависимости от направления, на котором обучаются участники, задавался формат представления проекта и его содержание. Студенты направления «Туризм» разрабатывали специализированную экскурсию по выбранному штату, посвященную одной из интересующих студентов тем: история, музыка, природа. Обучающиеся на направлении «Прикладная информатика» – интерактивную технологию, веб-сайт, карту, игру, относящуюся к штату. Студенты направления «Сервис» раскрывали в своих проектах культуру штата в целом, его особенности, уникальные аспекты в сфере музыки, присущей ему, популярных занятиях, предпочтениях в еде и т.д. Результаты: 1 место – проект «Hawaii with Dora the Explorer» – сайт по Гавайям с элементами интерактивности и игрой, авторы Александра Алехова и Анастасия Пашура («Прикладная информатика»). – Работа над проектом дала мне дополнительный опыт в разработке web-приложений. Я впервые использовала технологии, с которыми до этого не была знакома. Плюс этот проект станет очередным и очень значительным дополнением к моему портфолио, – сказала Александра Алехова. 2 место – проект «AR-Masachusets-trip – use only your smartphone!» – приложение с дополненной реальностью, рисованными героями и автобусом, авторы Зоя Воловикова и Полина Суманеева («Прикладная информатика»). – Я просто люблю говорить, а говорить на английском люблю еще больше. Тем более такая возможность поболтать с настоящими американцами! Помимо повышения своих навыков в разговорном английском, эта ярмарка дала мне повод создать новое приложение в интересующей меня области разработки, – отметила Зоя Воловикова. 3 место – проект «New Mexico festival», который был отмечен как детально и профессионально разработанный, а также достойно представленный Юлией Винокуровой («сервис»). ТЕПЕРЬ: новости образования в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... игу

