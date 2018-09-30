Сегодня в выпуске: Попечительский совет ИГУ учредил собственную стипендию

Сергей Сокол вошел в состав Попечительского совета ИГУ

В Приангарье напишут «Всероссийский экономический диктант»

На базе Иркутского педколледжа хотят создать региональный институт по подготовке учителей

В Иркутске в 17-й раз вручили именные стипендии Благотворительного фонда имени Юрия Тена

Более 200 работников детских садов Иркутска стали участниками торжественной встречи ко Дню воспитателя

Студентка ИГУ Елизавета Крысанова стала победительницей конкурса международного департамента Минобрнауки

В иркутских школах предлагают проводить онлайн-уроки финансовой грамотности

Преподаватели ИГУ поучаствовали в конференции о перспективах развития дружественного к ребенку правосудия

В ИГУ прошли курсы повышения квалификации для преподавателей корейского языка

В Иркутской области 42 человека «завалили» ЕГЭ в дополнительный период

Ирина Синцова и Николай Труфанов приняли участие в открытии после капитального ремонта средней школы №1 поселка Качуг

БГУ расширяет сотрудничество с ведущими университетами КНР

В Приангарье в 2018 году планируют достроить два детских сада

Более четырех миллиардов рублей планируется добавить на госпрограмму Иркутской области «Развитие образования» в 2018 году

В Иркутске отметили День первоклассника

Иркутянам 1 октября представится шанс увидеть МКС в вечернем небе

В Иркутске презентуют книгу, посвященную первому городскому планетарию

Третья Байкальская Международная научная конференция «Природно-очаговые трансмиссивные инфекции» начала работу в Иркутске

Шестой международный научно-практический симпозиум открылся в ИрГУПСе

Премьерный показ фильма «От Чиксулуба до Тунгуски» состоялся в Иркутске Полный текст вестника во вложении Вложения: edu_011018.doc [«Гранит науки»: Новости образования Приангарья от 1 октября 2018 года] 248 Kb ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... гранит науки Тэги: