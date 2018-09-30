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Образование
01.10.2018

«Гранит науки»: Новости образования Приангарья от 1 октября 2018 года

Сегодня в выпуске:

  • Попечительский совет ИГУ учредил собственную стипендию
  • Сергей Сокол вошел в состав Попечительского совета ИГУ
  • В Приангарье напишут «Всероссийский экономический диктант»
  • На базе Иркутского педколледжа хотят создать региональный институт по подготовке учителей
  • В Иркутске в 17-й раз вручили именные стипендии Благотворительного фонда имени Юрия Тена
  • Более 200 работников детских садов Иркутска стали участниками торжественной встречи ко Дню воспитателя
  • Студентка ИГУ Елизавета Крысанова стала победительницей конкурса международного департамента Минобрнауки
  • В иркутских школах предлагают проводить онлайн-уроки финансовой грамотности
  • Преподаватели ИГУ поучаствовали в конференции о перспективах развития дружественного к ребенку правосудия
  • В ИГУ прошли курсы повышения квалификации для преподавателей корейского языка
  • В Иркутской области 42 человека «завалили» ЕГЭ в дополнительный период
  • Ирина Синцова и Николай Труфанов приняли участие в открытии после капитального ремонта средней школы №1 поселка Качуг
  • БГУ расширяет сотрудничество с ведущими университетами КНР
  • В Приангарье в 2018 году планируют достроить два детских сада
  • Более четырех миллиардов рублей планируется добавить на госпрограмму Иркутской области «Развитие образования» в 2018 году
  • В Иркутске отметили День первоклассника
  • Иркутянам 1 октября представится шанс увидеть МКС в вечернем небе
  • В Иркутске презентуют книгу, посвященную первому городскому планетарию
  • Третья Байкальская Международная научная конференция «Природно-очаговые трансмиссивные инфекции» начала работу в Иркутске
  • Шестой международный научно-практический симпозиум открылся в ИрГУПСе
  • Премьерный показ фильма «От Чиксулуба до Тунгуски» состоялся в Иркутске

Полный текст вестника во вложении

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