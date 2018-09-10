Сегодня в выпуске: Иркутские вузы и ссузы присоединятся к параду российского студенчества

В ИрНИТУ прошло торжественное посвящение в курсанты

ИНЦ СО РАН получил бессрочную лицензию на образовательную деятельность по программам аспирантуры

Около четырех тысяч человек поступили в БГУ в 2018 году

В ИГУ завершились курсы русского языка как иностранного для студентов из Китая

Второй сезон «Научных weekend-ов» в Иркутске стартует 8 сентября

В ИРНИТУ открылась обновленная брендированная аудитория компании «Полюс»

В Приангарье более 500 детей с ментальными нарушениями приступили к обучению в этом году

Бакалавр истфака ИГУ поучаствовала в Летней школе в Университета имени Гумбольдта

В Иркутской области выбрали лучших педагогов в сфере допобразования

Депутат думы Иркутска Михаил Корнев вручил подарки ученикам трех школ

Пединститут ИГУ провел серию методических встреч для учителей Приангарья

Студенты ИГУ завершили обучение в летней школе компьютерных и коммуникационных технологий

В ИГУ зачислили более 3500 первокурсников

Байкальский международный салон образования пройдет в Иркутске в ноябре

В Москве обсуждают критерии издания книг для школьников

В подшефном СУ СКР Иркутском кадетском корпусе стартовал новый учебный год

В Иркутске открылись два детсада на шесть групп

Торжественное открытие «ИНК-Класса» состоялось в Усть-Куте

Проблемы изобретательства и рационализаторства обсудили в ИНЦ СО РАН

Иркутская «Молчановка» запускает новый проект «Новости науки»

На севере Иркутской области полностью завершили раскопки археологической стоянки «Коврижка-4»

Вышла книга об истории первого иркутского планетария

Иркутскгеофизика и ИРНИТУ будут совместно заниматься научной и образовательной работой

Филиал «Микрогена» в Иркутске разработал новую российскую вакцину против птичьего гриппа H7N9 Полный текст вестника во вложении Вложения: edu_100918.doc [«Гранит науки»: Новости образования Приангарья от 10 сентября 2018 года] 322 Kb ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... гранит науки Тэги: