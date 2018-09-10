Сегодня в выпуске:
Иркутские вузы и ссузы присоединятся к параду российского студенчества
В ИрНИТУ прошло торжественное посвящение в курсанты
ИНЦ СО РАН получил бессрочную лицензию на образовательную деятельность по программам аспирантуры
Около четырех тысяч человек поступили в БГУ в 2018 году
В ИГУ завершились курсы русского языка как иностранного для студентов из Китая
Второй сезон «Научных weekend-ов» в Иркутске стартует 8 сентября
В ИРНИТУ открылась обновленная брендированная аудитория компании «Полюс»
В Приангарье более 500 детей с ментальными нарушениями приступили к обучению в этом году
Бакалавр истфака ИГУ поучаствовала в Летней школе в Университета имени Гумбольдта
В Иркутской области выбрали лучших педагогов в сфере допобразования
Депутат думы Иркутска Михаил Корнев вручил подарки ученикам трех школ
Пединститут ИГУ провел серию методических встреч для учителей Приангарья
Студенты ИГУ завершили обучение в летней школе компьютерных и коммуникационных технологий
В ИГУ зачислили более 3500 первокурсников
Байкальский международный салон образования пройдет в Иркутске в ноябре
В Москве обсуждают критерии издания книг для школьников
В подшефном СУ СКР Иркутском кадетском корпусе стартовал новый учебный год
В Иркутске открылись два детсада на шесть групп
Торжественное открытие «ИНК-Класса» состоялось в Усть-Куте
Проблемы изобретательства и рационализаторства обсудили в ИНЦ СО РАН
Иркутская «Молчановка» запускает новый проект «Новости науки»
На севере Иркутской области полностью завершили раскопки археологической стоянки «Коврижка-4»
Вышла книга об истории первого иркутского планетария
Иркутскгеофизика и ИРНИТУ будут совместно заниматься научной и образовательной работой
Филиал «Микрогена» в Иркутске разработал новую российскую вакцину против птичьего гриппа H7N9
Полный текст вестника во вложении
Вложения:
edu_100918.doc [«Гранит науки»: Новости образования Приангарья от 10 сентября 2018 года] 322 Kb
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