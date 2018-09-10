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Образование
10.09.2018

«Гранит науки»: Новости образования Приангарья от 10 сентября 2018 года

Сегодня в выпуске:

  • Иркутские вузы и ссузы присоединятся к параду российского студенчества
  • В ИрНИТУ прошло торжественное посвящение в курсанты
  • ИНЦ СО РАН получил бессрочную лицензию на образовательную деятельность по программам аспирантуры
  • Около четырех тысяч человек поступили в БГУ в 2018 году
  • В ИГУ завершились курсы русского языка как иностранного для студентов из Китая
  • Второй сезон «Научных weekend-ов» в Иркутске стартует 8 сентября
  • В ИРНИТУ открылась обновленная брендированная аудитория компании «Полюс»
  • В Приангарье более 500 детей с ментальными нарушениями приступили к обучению в этом году
  • Бакалавр истфака ИГУ поучаствовала в Летней школе в Университета имени Гумбольдта
  • В Иркутской области выбрали лучших педагогов в сфере допобразования
  • Депутат думы Иркутска Михаил Корнев вручил подарки ученикам трех школ
  • Пединститут ИГУ провел серию методических встреч для учителей Приангарья
  • Студенты ИГУ завершили обучение в летней школе компьютерных и коммуникационных технологий
  • В ИГУ зачислили более 3500 первокурсников
  • Байкальский международный салон образования пройдет в Иркутске в ноябре
  • В Москве обсуждают критерии издания книг для школьников
  • В подшефном СУ СКР Иркутском кадетском корпусе стартовал новый учебный год
  • В Иркутске открылись два детсада на шесть групп
  • Торжественное открытие «ИНК-Класса» состоялось в Усть-Куте
  • Проблемы изобретательства и рационализаторства обсудили в ИНЦ СО РАН
  • Иркутская «Молчановка» запускает новый проект «Новости науки»
  • На севере Иркутской области полностью завершили раскопки археологической стоянки «Коврижка-4»
  • Вышла книга об истории первого иркутского планетария
  • Иркутскгеофизика и ИРНИТУ будут совместно заниматься научной и образовательной работой
  • Филиал «Микрогена» в Иркутске разработал новую российскую вакцину против птичьего гриппа H7N9

Полный текст вестника во вложении

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