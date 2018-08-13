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Образование
13.08.2018

«Гранит науки»: Новости образования Приангарья от 13 августа 2018 года

Сегодня в выпуске:

  • Школы и детсады Иркутской области до 20 августа проверят на пожарную безопасность
  • В Братске к учебному году подготовили 61 детский сад
  • Завершаются работы на детсаде-долгострое в Братске
  • В вузах Иркутской области завершилась приемная кампания на бюджетные места
  • В Иркутской области к 1 сентября проверили уже 336 образовательных учреждений
  • В Иркутской области почти 200 человек провалили ЕГЭ по русскому языку и математике
  • В Бурятии проходит международная экспедиция «Восточные Саяны-2018» к 100-летию ИГУ
  • В братском поселке Наратай 15 дошколят будут учить приходящие специалисты
  • Сергей Левченко в ходе поездки в Усолье-Сибирское внес предложения по переводу местных школ на односменное обучение
  • В Байкальском госуниверситете проходной балл на бюджет приблизился к уровню столичных вузов
  • Фундамент школы в иркутском микрорайоне Лесной начали бетонировать
  • В тофаларском селе Алыгджер собираются построить новую школу
  • В поселке Оёк Иркутского района собираются строить новую школу
  • В Ангарске перед 1 сентября начали проверять школы
  • В Иркутске обещают оборудовать лекотеку в каждом районе
  • ИГУ отмечает 25-летие сотрудничества с Ляонинским университетом
  • Иркутянин Сергей Микаев оказался среди первых россиян, которые могут полететь к Луне
  • Иркутские археологи раскопали в Монголии курган-поминальник бронзового века с черепами животных
  • При подготовке международного отчета о состоянии климата на планете использованы исследования ученых ИГУ
  • В Иркутске разработали свою криптовалюту
  • Учёные назвали самые безопасные заливы Малого моря Байкала
  • В Иркутске создают хлеб с яблочным пектином и зефир с экстрактом лиственницы

Полный текст вестника во вложении

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