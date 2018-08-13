Сегодня в выпуске: Школы и детсады Иркутской области до 20 августа проверят на пожарную безопасность

В Братске к учебному году подготовили 61 детский сад

Завершаются работы на детсаде-долгострое в Братске

В вузах Иркутской области завершилась приемная кампания на бюджетные места

В Иркутской области к 1 сентября проверили уже 336 образовательных учреждений

В Иркутской области почти 200 человек провалили ЕГЭ по русскому языку и математике

В Бурятии проходит международная экспедиция «Восточные Саяны-2018» к 100-летию ИГУ

В братском поселке Наратай 15 дошколят будут учить приходящие специалисты

Сергей Левченко в ходе поездки в Усолье-Сибирское внес предложения по переводу местных школ на односменное обучение

В Байкальском госуниверситете проходной балл на бюджет приблизился к уровню столичных вузов

Фундамент школы в иркутском микрорайоне Лесной начали бетонировать

В тофаларском селе Алыгджер собираются построить новую школу

В поселке Оёк Иркутского района собираются строить новую школу

В Ангарске перед 1 сентября начали проверять школы

В Иркутске обещают оборудовать лекотеку в каждом районе

ИГУ отмечает 25-летие сотрудничества с Ляонинским университетом

Иркутянин Сергей Микаев оказался среди первых россиян, которые могут полететь к Луне

Иркутские археологи раскопали в Монголии курган-поминальник бронзового века с черепами животных

При подготовке международного отчета о состоянии климата на планете использованы исследования ученых ИГУ

В Иркутске разработали свою криптовалюту

Учёные назвали самые безопасные заливы Малого моря Байкала

В Иркутске создают хлеб с яблочным пектином и зефир с экстрактом лиственницы Полный текст вестника во вложении Вложения: edu_130816.doc [«Гранит науки»: Новости образования Приангарья от 13 августа 2018 года] 291 Kb ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... гранит науки Тэги: