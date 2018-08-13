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Школы и детсады Иркутской области до 20 августа проверят на пожарную безопасность
В Братске к учебному году подготовили 61 детский сад
Завершаются работы на детсаде-долгострое в Братске
В вузах Иркутской области завершилась приемная кампания на бюджетные места
В Иркутской области к 1 сентября проверили уже 336 образовательных учреждений
В Иркутской области почти 200 человек провалили ЕГЭ по русскому языку и математике
В Бурятии проходит международная экспедиция «Восточные Саяны-2018» к 100-летию ИГУ
В братском поселке Наратай 15 дошколят будут учить приходящие специалисты
Сергей Левченко в ходе поездки в Усолье-Сибирское внес предложения по переводу местных школ на односменное обучение
В Байкальском госуниверситете проходной балл на бюджет приблизился к уровню столичных вузов
Фундамент школы в иркутском микрорайоне Лесной начали бетонировать
В тофаларском селе Алыгджер собираются построить новую школу
В поселке Оёк Иркутского района собираются строить новую школу
В Ангарске перед 1 сентября начали проверять школы
В Иркутске обещают оборудовать лекотеку в каждом районе
ИГУ отмечает 25-летие сотрудничества с Ляонинским университетом
Иркутянин Сергей Микаев оказался среди первых россиян, которые могут полететь к Луне
Иркутские археологи раскопали в Монголии курган-поминальник бронзового века с черепами животных
При подготовке международного отчета о состоянии климата на планете использованы исследования ученых ИГУ
В Иркутске разработали свою криптовалюту
Учёные назвали самые безопасные заливы Малого моря Байкала
В Иркутске создают хлеб с яблочным пектином и зефир с экстрактом лиственницы
Полный текст вестника во вложении
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edu_130816.doc [«Гранит науки»: Новости образования Приангарья от 13 августа 2018 года] 291 Kb
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