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В День Победы студенты БГУ поучаствовали в праздничном шествии
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Сергей Язев – в проекте "Аргументы и фейки": Наука не знает наверняка, как появилась жизнь на Земле – но точно не из меди и цианида
На стоянке древнего человека в Бодайбинском районе нашли следы ритуалов
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Представители консульства КНР встретились с руководством ИНЦ СО РАН
Россия и Франция изучат жизнь древних людей в тундре севера Байкальской Сибири
Сергей Язев в проекте "Аргументы и фейки": "Если космос и может негативно влиять на Землю, опасаться пыли нужно в последнюю очередь"
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В России прошли успешные испытания рельсотрона
Археологам ИГУ выделят 54 миллиона рублей на исследования
Полный текст вестника во вложении
Вложения:
edu_140518.doc [«Гранит науки»: Новости образования Приангарья от 14 мая 2018 года] 286 Kb
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