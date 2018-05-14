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Образование
14.05.2018

«Гранит науки»: Новости образования Приангарья от 14 мая 2018 года

Сегодня в выпуске:

  • Байкальский госуниверситет провел Второй вузовский чемпионат WorldSkills
  • Студенты ИМЭИ ИГУ отличились сразу в трех олимпиадах
  • Студентов Приангарья зовут поучаствовать в экоквесте «Вода России»
  • В Иркутской области напишут Всероссийский химический диктант
  • В День Победы студенты БГУ поучаствовали в праздничном шествии
  • Студентов ИГУ две недели учили правильно управлять персоналом
  • В областном правительстве прокомментировали ситуацию с перечислением федеральных денег на строительство школы №19 города Иркутска
  • По вине областного правительства затягивается строительство школы №19 в Иркутске
  • Ресурсно-методический центр «Мужество» планируют открыть на базе Усольского гвардейского кадетского корпуса
  • В ИГУ запустили студенческую телестудию
  • Проект ученых ЛИН СО РАН по ускоренной селекции байкальских сиговых рыб победил в конкурсе стартапов «Потенциал будущего»
  • Сергей Тен: ИРНИТУ получит 100 миллионов рублей из госказны на разработку крупного технологического проекта
  • Утечка информации: в России будет создано Министерство науки
  • Сергей Язев – в проекте "Аргументы и фейки": Наука не знает наверняка, как появилась жизнь на Земле – но точно не из меди и цианида
  • На стоянке древнего человека в Бодайбинском районе нашли следы ритуалов
  • Молодые учёные ИГУ провели научный практикум в английском языке
  • Представители консульства КНР встретились с руководством ИНЦ СО РАН
  • Россия и Франция изучат жизнь древних людей в тундре севера Байкальской Сибири
  • Сергей Язев в проекте "Аргументы и фейки": "Если космос и может негативно влиять на Землю, опасаться пыли нужно в последнюю очередь"
  • Станет ли Иркутск научно-образовательным центром мирового уровня? Поручение Владимира Путина комментирует Константин Апарцин
  • В России прошли успешные испытания рельсотрона
  • Археологам ИГУ выделят 54 миллиона рублей на исследования

Полный текст вестника во вложении

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