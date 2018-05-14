Сегодня в выпуске: Байкальский госуниверситет провел Второй вузовский чемпионат WorldSkills

Студенты ИМЭИ ИГУ отличились сразу в трех олимпиадах

Студентов Приангарья зовут поучаствовать в экоквесте «Вода России»

В Иркутской области напишут Всероссийский химический диктант

В День Победы студенты БГУ поучаствовали в праздничном шествии

Студентов ИГУ две недели учили правильно управлять персоналом

В областном правительстве прокомментировали ситуацию с перечислением федеральных денег на строительство школы №19 города Иркутска

По вине областного правительства затягивается строительство школы №19 в Иркутске

Ресурсно-методический центр «Мужество» планируют открыть на базе Усольского гвардейского кадетского корпуса

В ИГУ запустили студенческую телестудию

Проект ученых ЛИН СО РАН по ускоренной селекции байкальских сиговых рыб победил в конкурсе стартапов «Потенциал будущего»

Сергей Тен: ИРНИТУ получит 100 миллионов рублей из госказны на разработку крупного технологического проекта

Утечка информации: в России будет создано Министерство науки

Сергей Язев – в проекте "Аргументы и фейки": Наука не знает наверняка, как появилась жизнь на Земле – но точно не из меди и цианида

На стоянке древнего человека в Бодайбинском районе нашли следы ритуалов

Молодые учёные ИГУ провели научный практикум в английском языке

Представители консульства КНР встретились с руководством ИНЦ СО РАН

Россия и Франция изучат жизнь древних людей в тундре севера Байкальской Сибири

Сергей Язев в проекте "Аргументы и фейки": "Если космос и может негативно влиять на Землю, опасаться пыли нужно в последнюю очередь"

Станет ли Иркутск научно-образовательным центром мирового уровня? Поручение Владимира Путина комментирует Константин Апарцин

В России прошли успешные испытания рельсотрона

Археологам ИГУ выделят 54 миллиона рублей на исследования Полный текст вестника во вложении Вложения: edu_140518.doc [«Гранит науки»: Новости образования Приангарья от 14 мая 2018 года] 286 Kb ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... гранит науки Тэги: