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Студенты ИрГУПС встретились с представителями «Алабуги»
В иркутскую школу №19 привезли купол планетария
В Приангарье обучение приоритетным профессиям в 2018 году пройдут 845 человек предпенсионного возраста
«Вагон знаний» вновь отправится в рейс по ВСЖД на новогодних каникулах
ИГУ поднялся в национальном рейтинге востребованности вузов
Студенты ИГУ вошли в число лучших дебатеров России
Национальное телевидение Монголии снимет документальный фильм о БГУ
В Приангарье 200 муниципальных служащих пройдут обучение за счет областной целевой программы
Взамен сгоревшей в Зиминском районе школы предлагают использовать старое здание
«Умная школа» наградила победителей и финалистов конкурсов по работе с уникальным наследием Иркутского региона
В иркутской «Молчановке» 15 декабря заработает инновационная лаборатория по изучению английского языка
Опубликованы итоги «Большого этнографического диктанта», который писали и в Приангарье
Археологи ИГУ приняли участие в междисциплинарном семинаре-практикуме
Более 80 иркутских школьников поучаствовали в муниципальном этапе олимпиады по китайскому языку
Работники здравоохранения и образования Иркутской области смогут получить льготный ипотечный кредит
Компания En+ Group подвела итоги конкурса проектов молодых ученых «Лаборатория энергетики»
Дмитрий Бердников вручил стипендии мэра в области науки и техники
В Иркутске подвели итоги первого областного конкурса молодежных инновационных проектов
Ученые: рядом с Иркутском раз в полторы тысячи лет происходит «чудовищно сильное» землетрясение
Подписан договор о строительстве, поставке и монтаже объекта Национального гелиогеофизического комплекса РАН «Радиогелиограф»
В ИГУ обсудили роль интеллектуального капитала в 21 веке
В Приангарье пять проектов на выполнение НИОКТР претендуют на финансирование в 2019 году
Полный текст вестника во вложении
Вложения:
edu_171218.doc [«Гранит науки»: Новости образования Приангарья от 17 декабря 2018 года] 279 Kb
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