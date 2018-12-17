ТЕМЫ
Архив
< Декабрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Сегодня
Образование
17.12.2018

«Гранит науки»: Новости образования Приангарья от 17 декабря 2018 года

Сегодня в выпуске:

  • Студенты ИрГУПС встретились с представителями «Алабуги»
  • В иркутскую школу №19 привезли купол планетария
  • В Приангарье обучение приоритетным профессиям в 2018 году пройдут 845 человек предпенсионного возраста
  • «Вагон знаний» вновь отправится в рейс по ВСЖД на новогодних каникулах
  • ИГУ поднялся в национальном рейтинге востребованности вузов
  • Студенты ИГУ вошли в число лучших дебатеров России
  • Национальное телевидение Монголии снимет документальный фильм о БГУ
  • В Приангарье 200 муниципальных служащих пройдут обучение за счет областной целевой программы
  • Взамен сгоревшей в Зиминском районе школы предлагают использовать старое здание
  • «Умная школа» наградила победителей и финалистов конкурсов по работе с уникальным наследием Иркутского региона
  • В иркутской «Молчановке» 15 декабря заработает инновационная лаборатория по изучению английского языка
  • Опубликованы итоги «Большого этнографического диктанта», который писали и в Приангарье
  • Археологи ИГУ приняли участие в междисциплинарном семинаре-практикуме
  • Более 80 иркутских школьников поучаствовали в муниципальном этапе олимпиады по китайскому языку
  • Работники здравоохранения и образования Иркутской области смогут получить льготный ипотечный кредит
  • Компания En+ Group подвела итоги конкурса проектов молодых ученых «Лаборатория энергетики»
  • Дмитрий Бердников вручил стипендии мэра в области науки и техники
  • В Иркутске подвели итоги первого областного конкурса молодежных инновационных проектов
  • Ученые: рядом с Иркутском раз в полторы тысячи лет происходит «чудовищно сильное» землетрясение
  • Подписан договор о строительстве, поставке и монтаже объекта Национального гелиогеофизического комплекса РАН «Радиогелиограф»
  • В ИГУ обсудили роль интеллектуального капитала в 21 веке
  • В Приангарье пять проектов на выполнение НИОКТР претендуют на финансирование в 2019 году

Полный текст вестника во вложении

Вложения:
Скачать файл (edu_171218.doc)edu_171218.doc[«Гранит науки»: Новости образования Приангарья от 17 декабря 2018 года]279 Kb

ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram

Сервис для бизнеса

Загрузка...

Сводка топ-вакансий: директор, менеджеры, специалисты верхнего звена

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске