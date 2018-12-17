Сегодня в выпуске: Студенты ИрГУПС встретились с представителями «Алабуги»

В иркутскую школу №19 привезли купол планетария

В Приангарье обучение приоритетным профессиям в 2018 году пройдут 845 человек предпенсионного возраста

«Вагон знаний» вновь отправится в рейс по ВСЖД на новогодних каникулах

ИГУ поднялся в национальном рейтинге востребованности вузов

Студенты ИГУ вошли в число лучших дебатеров России

Национальное телевидение Монголии снимет документальный фильм о БГУ

В Приангарье 200 муниципальных служащих пройдут обучение за счет областной целевой программы

Взамен сгоревшей в Зиминском районе школы предлагают использовать старое здание

«Умная школа» наградила победителей и финалистов конкурсов по работе с уникальным наследием Иркутского региона

В иркутской «Молчановке» 15 декабря заработает инновационная лаборатория по изучению английского языка

Опубликованы итоги «Большого этнографического диктанта», который писали и в Приангарье

Археологи ИГУ приняли участие в междисциплинарном семинаре-практикуме

Более 80 иркутских школьников поучаствовали в муниципальном этапе олимпиады по китайскому языку

Работники здравоохранения и образования Иркутской области смогут получить льготный ипотечный кредит

Компания En+ Group подвела итоги конкурса проектов молодых ученых «Лаборатория энергетики»

Дмитрий Бердников вручил стипендии мэра в области науки и техники

В Иркутске подвели итоги первого областного конкурса молодежных инновационных проектов

Ученые: рядом с Иркутском раз в полторы тысячи лет происходит «чудовищно сильное» землетрясение

Подписан договор о строительстве, поставке и монтаже объекта Национального гелиогеофизического комплекса РАН «Радиогелиограф»

В ИГУ обсудили роль интеллектуального капитала в 21 веке

В Приангарье пять проектов на выполнение НИОКТР претендуют на финансирование в 2019 году Полный текст вестника во вложении Вложения: edu_171218.doc [«Гранит науки»: Новости образования Приангарья от 17 декабря 2018 года] 279 Kb ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... гранит науки Тэги: