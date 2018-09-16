ТЕМЫ
Архив
< Сентябрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Сегодня
Образование
17.09.2018

«Гранит науки»: Новости образования Приангарья от 17 сентября 2018 года

Сегодня в выпуске:

  • В ИГУ к столетию вуза выпустили очередную видеобеседу
  • Сергей Тен: Вопросы Байкала объединяют регионы для решения общей задачи
  • В Госдуме обсудили создание в Иркутске научно-образовательного центра мирового уровня
  • Николай Николаев поздравил Иркутский государственный университет со столетием
  • Программа подготовки к ЕГЭ 2019: что нужно знать?
  • Tele2 и Дальневосточный федеральный университет подписали на ВЭФ соглашение о сотрудничестве
  • Школьники поселка Уян приступят к учебе 13 сентября
  • Родители школьников Приангарья 14 сентября смогут задать вопросы руководителю Рособрнадзора
  • Студентка ИГУ прошла исследовательскую стажировку в Японии
  • Стартовал набор в школу социального проектирования
  • В столице готовят методички для учителей: им придется заниматься поиском потенциальных преступников
  • Школу в Куйтунском районе, где обрушился переход между блок-секциями, обследуют
  • Эксперты: в Иркутске есть все предпосылки для создания научно-образовательного центра мирового уровня

Полный текст вестника во вложении

Вложения:
Скачать файл (edu_170918.doc)edu_170918.doc[«Гранит науки»: Новости образования Приангарья от 17 сентября 2018 года]273 Kb

ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram

Сервис для бизнеса

Загрузка...

Сводка топ-вакансий: директор, менеджеры, специалисты верхнего звена

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске