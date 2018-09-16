Сегодня в выпуске:
В ИГУ к столетию вуза выпустили очередную видеобеседу
Сергей Тен: Вопросы Байкала объединяют регионы для решения общей задачи
В Госдуме обсудили создание в Иркутске научно-образовательного центра мирового уровня
Николай Николаев поздравил Иркутский государственный университет со столетием
Программа подготовки к ЕГЭ 2019: что нужно знать?
Tele2 и Дальневосточный федеральный университет подписали на ВЭФ соглашение о сотрудничестве
Школьники поселка Уян приступят к учебе 13 сентября
Родители школьников Приангарья 14 сентября смогут задать вопросы руководителю Рособрнадзора
Студентка ИГУ прошла исследовательскую стажировку в Японии
Стартовал набор в школу социального проектирования
В столице готовят методички для учителей: им придется заниматься поиском потенциальных преступников
Школу в Куйтунском районе, где обрушился переход между блок-секциями, обследуют
Эксперты: в Иркутске есть все предпосылки для создания научно-образовательного центра мирового уровня
Полный текст вестника во вложении
Вложения:
edu_170918.doc [«Гранит науки»: Новости образования Приангарья от 17 сентября 2018 года] 273 Kb
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