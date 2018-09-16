Сегодня в выпуске: В ИГУ к столетию вуза выпустили очередную видеобеседу

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Школу в Куйтунском районе, где обрушился переход между блок-секциями, обследуют

Эксперты: в Иркутске есть все предпосылки для создания научно-образовательного центра мирового уровня Полный текст вестника во вложении Вложения: edu_170918.doc [«Гранит науки»: Новости образования Приангарья от 17 сентября 2018 года] 273 Kb ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... гранит науки Тэги: