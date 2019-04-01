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Образование
02.04.2019

«Гранит науки»: Новости образования Приангарья от 2 апреля 2019 года

Сегодня в выпуске

  • Выпускники школ Иркутской области предпочитают сдавать обществознание, физику и биологию
  • РУСАЛ предоставляет братчанам возможность бесплатно поступать в СФУ
  • Иркутских школьников приглашают на «Неделю профессий»
  • В трех школах Иркутска и Братска планируют готовить будущих академиков
  • Определены финалисты девятой научной конференции школьников «Человек и космос», которая пройдет в ИСЗФ СО РАН 12 апреля
  • Дмитрий Бердников принял участие в городском собрании родителей Правобережного округа
  • В выборах ректора Братского госуниверситета участвуют два кандидата
  • В ИРНИТУ появился тренажер-имитатор по эксплуатации газовой скважины
  • Лауреатом премии «Серебряный лучник»-США стала экспедиция «Байкал-Аляска»
  • Мемориальные доски двум иркутским археологам разместят на фасадах ИГУ в 2019 году
  • Иркутян приглашают в планетарий на бесплатные лекции по астрофизике
  • «Книгамарт» в Иркутске: популяризация науки – дело тонкое
  • Учёные Приангарья 3 апреля встретятся на сессии к 70-летию академической науки в Восточной Сибири
  • Наблюдения ученых ИСЗФ СО РАН, возможно, изменят представление о структуре ветра в верхней атмосфере Земли

Полный текст вестника во вложении

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