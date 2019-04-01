Сегодня в выпуске Выпускники школ Иркутской области предпочитают сдавать обществознание, физику и биологию

РУСАЛ предоставляет братчанам возможность бесплатно поступать в СФУ

Иркутских школьников приглашают на «Неделю профессий»

В трех школах Иркутска и Братска планируют готовить будущих академиков

Определены финалисты девятой научной конференции школьников «Человек и космос», которая пройдет в ИСЗФ СО РАН 12 апреля

Дмитрий Бердников принял участие в городском собрании родителей Правобережного округа

В выборах ректора Братского госуниверситета участвуют два кандидата

В ИРНИТУ появился тренажер-имитатор по эксплуатации газовой скважины

Лауреатом премии «Серебряный лучник»-США стала экспедиция «Байкал-Аляска»

Мемориальные доски двум иркутским археологам разместят на фасадах ИГУ в 2019 году

Иркутян приглашают в планетарий на бесплатные лекции по астрофизике

«Книгамарт» в Иркутске: популяризация науки – дело тонкое

Учёные Приангарья 3 апреля встретятся на сессии к 70-летию академической науки в Восточной Сибири

Наблюдения ученых ИСЗФ СО РАН, возможно, изменят представление о структуре ветра в верхней атмосфере Земли Полный текст вестника во вложении Вложения: edu_020419.doc [«Гранит науки»: Новости образования Приангарья от 2 апреля 2019 года] 222 Kb ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... гранит науки Тэги: