«Гранит науки»: Новости образования Приангарья от 20 августа 2018 года

Сегодня в выпуске:
Для запуска в эксплуатацию детского сада в Ангарске необходимо 153 миллиона рублей
Сергей Брилка побывал на стройплощадке школы в 7А микрорайоне Ангарска
В Иркутском театральном училище появилась новая специальность – «Искусство балета»
ИГУ подписал рамочное соглашение с японским университетом Тохоку Коэки Бунка
В Иркутской области проверят, как дети ходят в школу
Иркутские единороссы подключились к акции «Собери ребенка в школу»
В этом году отремонтировано почти 200 образовательных учреждения Иркутска
В Усть-Уде достроили школу на 520 мест
Только четверть школ и детсадов Иркутской области охраняются профессионалами
ИГУ – об условиях заселения в общежития вуза
В капитальном ремонте нуждаются 10 процентов школ Иркутской области
К новому учебному году в Иркутской области принято 53% школ и детсадов
В Иркутске впервые в приемке школ к новому учебному году участвуют родители
В иркутской школе №19 завершается сборка мебели и оборудования
В Иркутске выпустили сборник не публиковавшихся документов о «золотом запасе Колчака»
Иркутские астрономы при поддержке ИНК познакомили жителей Усть-Кута со звездным небом
Об исследованиях ученых-биологов ИГУ снимут фильм на Russia Today
Археологи ИГУ отметили профессиональный праздник на раскопках
Представители БГУ и кабмина Монголии встретились в Улан-Баторе
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