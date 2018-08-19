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Образование
20.08.2018

«Гранит науки»: Новости образования Приангарья от 20 августа 2018 года

Сегодня в выпуске:

  • Для запуска в эксплуатацию детского сада в Ангарске необходимо 153 миллиона рублей
  • Сергей Брилка побывал на стройплощадке школы в 7А микрорайоне Ангарска
  • В Иркутском театральном училище появилась новая специальность – «Искусство балета»
  • ИГУ подписал рамочное соглашение с японским университетом Тохоку Коэки Бунка
  • В Иркутской области проверят, как дети ходят в школу
  • Иркутские единороссы подключились к акции «Собери ребенка в школу»
  • В этом году отремонтировано почти 200 образовательных учреждения Иркутска
  • В Усть-Уде достроили школу на 520 мест
  • Только четверть школ и детсадов Иркутской области охраняются профессионалами
  • ИГУ – об условиях заселения в общежития вуза
  • В капитальном ремонте нуждаются 10 процентов школ Иркутской области
  • К новому учебному году в Иркутской области принято 53% школ и детсадов
  • В Иркутске впервые в приемке школ к новому учебному году участвуют родители
  • В иркутской школе №19 завершается сборка мебели и оборудования
  • В Иркутске выпустили сборник не публиковавшихся документов о «золотом запасе Колчака»
  • Иркутские астрономы при поддержке ИНК познакомили жителей Усть-Кута со звездным небом
  • Об исследованиях ученых-биологов ИГУ снимут фильм на Russia Today
  • Археологи ИГУ отметили профессиональный праздник на раскопках
  • Представители БГУ и кабмина Монголии встретились в Улан-Баторе

Полный текст вестника во вложении

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