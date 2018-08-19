«Гранит науки»: Новости образования Приангарья от 20 августа 2018 года

Сегодня в выпуске: Для запуска в эксплуатацию детского сада в Ангарске необходимо 153 миллиона рублей

Сергей Брилка побывал на стройплощадке школы в 7А микрорайоне Ангарска

В Иркутском театральном училище появилась новая специальность – «Искусство балета»

ИГУ подписал рамочное соглашение с японским университетом Тохоку Коэки Бунка

В Иркутской области проверят, как дети ходят в школу

Иркутские единороссы подключились к акции «Собери ребенка в школу»

В этом году отремонтировано почти 200 образовательных учреждения Иркутска

В Усть-Уде достроили школу на 520 мест

Только четверть школ и детсадов Иркутской области охраняются профессионалами

ИГУ – об условиях заселения в общежития вуза

В капитальном ремонте нуждаются 10 процентов школ Иркутской области

К новому учебному году в Иркутской области принято 53% школ и детсадов

В Иркутске впервые в приемке школ к новому учебному году участвуют родители

В иркутской школе №19 завершается сборка мебели и оборудования

В Иркутске выпустили сборник не публиковавшихся документов о «золотом запасе Колчака»

Иркутские астрономы при поддержке ИНК познакомили жителей Усть-Кута со звездным небом

Об исследованиях ученых-биологов ИГУ снимут фильм на Russia Today

Археологи ИГУ отметили профессиональный праздник на раскопках

Представители БГУ и кабмина Монголии встретились в Улан-Баторе Полный текст вестника во вложении Вложения: edu_200818.doc [ ] 261 Kb ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... гранит науки Тэги: