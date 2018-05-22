«Гранит науки»: Новости образования Приангарья от 22 мая 2018 года

Сегодня в выпуске: Игорь Бычков принял участие в седьмом Форуме ректоров России и Японии

Всероссийская научно-практическая конференция «Дошкольное и начальное общее образование» прошла в ИГУ

В состав попечительского совета ИГУ вошли Сергей Брилка и Марина Седых

Пустующее здание Иркутского райсуда передадут Вальдорфской школе

Средства «Народных инициатив» будут направлены на поддержку детских школ искусств в Приангарье

Студенты ИГУ вернулись из Новосибирска с победами

ЮНЕСКО и ИГУ продолжают сотрудничество

Сергей Брилка проверил ход работ по реконструкции детского сада в Усолье

На строительстве школы в поселке Горячий Ключ запаздывают со сроками

Иркутская Молчановка получила лицензию на образовательную деятельность

Студенты ИГУ заняли призовые места в межрегиональной олимпиаде по байкаловедению

Сдачу школы № 19 в Иркутске перенесли на июль

Иркутские общественники устроили десятиклассникам квест и тренинг по профориентации

Последние звонки в школах Иркутска прозвенят 24 мая

В зданиях БГУ начали менять лифты

Новую лекцию «Научных weekend-ов» посвятят истории Иркутска

В Иркутске до конца лета достроят детсад на Байкальской

Международный молодежный форум «Байкал» в Приангарье получил статус окружного

Более 500 человек в этом году окончили школу вожатых ИГУ

В Приангарье стартовал проект профориентации школьников «Зеленая кисточка»

В рамках молодежного форума «Байкал» 28 июня в Иркутске пройдет конференция молодых ученых

Кедры в Иркутской области обследуют с помощью дрона

ИРНИТУ будет готовить кадры для «Фармасинтеза» и разрабатывать технологическое оборудование

Байкальская астрофизическая обсерватория и Солнечная обсерватория Big Bear Lake (Калифорния) обменялись знаками дружбы

На Большом солнечном вакуумном телескопе в Листвянке устанавливают систему адаптивной оптики

Студенты из Иркутской области вышли в финал международной олимпиады в сфере информационных технологий

На Байкале развернули третий глубоководный нейтринный телескоп

Фонд «Озеро Байкал» выделит грант на поддержку проекта по сохранению популяции дубровника

Подписано соглашение между ИГУ и Институтом археологии и этнографии СО РАН

ИНЦ СО РАН и ИРНИТУ заключили соглашение о сотрудничестве Полный текст вестника во вложении Вложения: edu_220518.doc [«Гранит науки»: Новости образования Приангарья от 22 мая 2018 года] 357 Kb ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... гранит науки Тэги: