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Образование
22.05.2018

«Гранит науки»: Новости образования Приангарья от 22 мая 2018 года

Сегодня в выпуске:

  • Игорь Бычков принял участие в седьмом Форуме ректоров России и Японии
  • Всероссийская научно-практическая конференция «Дошкольное и начальное общее образование» прошла в ИГУ
  • В состав попечительского совета ИГУ вошли Сергей Брилка и Марина Седых
  • Пустующее здание Иркутского райсуда передадут Вальдорфской школе
  • Средства «Народных инициатив» будут направлены на поддержку детских школ искусств в Приангарье
  • Студенты ИГУ вернулись из Новосибирска с победами
  • ЮНЕСКО и ИГУ продолжают сотрудничество
  • Сергей Брилка проверил ход работ по реконструкции детского сада в Усолье
  • На строительстве школы в поселке Горячий Ключ запаздывают со сроками
  • Иркутская Молчановка получила лицензию на образовательную деятельность
  • Студенты ИГУ заняли призовые места в межрегиональной олимпиаде по байкаловедению
  • Сдачу школы № 19 в Иркутске перенесли на июль
  • Иркутские общественники устроили десятиклассникам квест и тренинг по профориентации
  • Последние звонки в школах Иркутска прозвенят 24 мая
  • В зданиях БГУ начали менять лифты
  • Новую лекцию «Научных weekend-ов» посвятят истории Иркутска
  • В Иркутске до конца лета достроят детсад на Байкальской
  • Международный молодежный форум «Байкал» в Приангарье получил статус окружного
  • Более 500 человек в этом году окончили школу вожатых ИГУ
  • В Приангарье стартовал проект профориентации школьников «Зеленая кисточка»
  • В рамках молодежного форума «Байкал» 28 июня в Иркутске пройдет конференция молодых ученых
  • Кедры в Иркутской области обследуют с помощью дрона
  • ИРНИТУ будет готовить кадры для «Фармасинтеза» и разрабатывать технологическое оборудование
  • Байкальская астрофизическая обсерватория и Солнечная обсерватория Big Bear Lake (Калифорния) обменялись знаками дружбы
  • На Большом солнечном вакуумном телескопе в Листвянке устанавливают систему адаптивной оптики
  • Студенты из Иркутской области вышли в финал международной олимпиады в сфере информационных технологий
  • На Байкале развернули третий глубоководный нейтринный телескоп
  • Фонд «Озеро Байкал» выделит грант на поддержку проекта по сохранению популяции дубровника
  • Подписано соглашение между ИГУ и Институтом археологии и этнографии СО РАН
  • ИНЦ СО РАН и ИРНИТУ заключили соглашение о сотрудничестве

Полный текст вестника во вложении

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