«Гранит науки»: Новости образования Приангарья от 22 мая 2018 года

Сегодня в выпуске:
Игорь Бычков принял участие в седьмом Форуме ректоров России и Японии
Всероссийская научно-практическая конференция «Дошкольное и начальное общее образование» прошла в ИГУ
В состав попечительского совета ИГУ вошли Сергей Брилка и Марина Седых
Пустующее здание Иркутского райсуда передадут Вальдорфской школе
Средства «Народных инициатив» будут направлены на поддержку детских школ искусств в Приангарье
Студенты ИГУ вернулись из Новосибирска с победами
ЮНЕСКО и ИГУ продолжают сотрудничество
Сергей Брилка проверил ход работ по реконструкции детского сада в Усолье
На строительстве школы в поселке Горячий Ключ запаздывают со сроками
Иркутская Молчановка получила лицензию на образовательную деятельность
Студенты ИГУ заняли призовые места в межрегиональной олимпиаде по байкаловедению
Сдачу школы № 19 в Иркутске перенесли на июль
Иркутские общественники устроили десятиклассникам квест и тренинг по профориентации
Последние звонки в школах Иркутска прозвенят 24 мая
В зданиях БГУ начали менять лифты
Новую лекцию «Научных weekend-ов» посвятят истории Иркутска
В Иркутске до конца лета достроят детсад на Байкальской
Международный молодежный форум «Байкал» в Приангарье получил статус окружного
Более 500 человек в этом году окончили школу вожатых ИГУ
В Приангарье стартовал проект профориентации школьников «Зеленая кисточка»
В рамках молодежного форума «Байкал» 28 июня в Иркутске пройдет конференция молодых ученых
Кедры в Иркутской области обследуют с помощью дрона
ИРНИТУ будет готовить кадры для «Фармасинтеза» и разрабатывать технологическое оборудование
Байкальская астрофизическая обсерватория и Солнечная обсерватория Big Bear Lake (Калифорния) обменялись знаками дружбы
На Большом солнечном вакуумном телескопе в Листвянке устанавливают систему адаптивной оптики
Студенты из Иркутской области вышли в финал международной олимпиады в сфере информационных технологий
На Байкале развернули третий глубоководный нейтринный телескоп
Фонд «Озеро Байкал» выделит грант на поддержку проекта по сохранению популяции дубровника
Подписано соглашение между ИГУ и Институтом археологии и этнографии СО РАН
ИНЦ СО РАН и ИРНИТУ заключили соглашение о сотрудничестве
Полный текст вестника во вложении
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edu_220518.doc [«Гранит науки»: Новости образования Приангарья от 22 мая 2018 года] 357 Kb
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