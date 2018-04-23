Сегодня в выпуске: В Пединституте ИГУ завершилась Неделя науки

В Иркутской области организуют лагерь для будущих сельских бизнесменов

В ИГУ обсудили актуальные проблемы русистики

Ольга Голодец намерена детально ознакомиться с иркутской «Умной школой»

Базовая школа ИрГАУ открылась в китайском Цяньане

Сергей Брилка написал тест по истории Великой Отечественной войны

В ИГУ пишут тест по истории Великой Отечественной войны

В Приангарье определены площадки для проведения теста по истории Великой Отечественной войны

Иркутск вошёл в десятку городов по числу участников «Тотального диктанта»

День науки для математиков провели в ИГУ

Студенты ИГУ выступили на конференции «Ломоносов»

Сергей Тен: столетие ИГУ должно стать научным и общественным событием года

Игорь Бычков и Сергей Тен обсудили поддержку научных проектов ИГУ и празднования 100-летия вуза

ИГУ посетил ректор Монгольского государственного университета науки и технологии

Сергей Серебренников и Игорь Бычков обсудили возможность сохранения филиала ИГУ в Братске

БГУ 21 и 22 апреля обучит федеральных общественных наблюдателей ГИА и ЕГЭ

Делегация Приангарья представит Концепцию развития образовательной системы региона в Москве

В Иркутской области ищут подрядчика на поставку мебели в отремонтированные школы

В ИГУ провели Дни японского языка и культуры

СИФИБР предлагает рассаду цветов, овощных культур, саженцы плодовых кустарников и деревьев

Ученые Института географии СО РАН предлагают провести зонирование прибрежных населенных пунктов Байкала

В Иркутской области стартовал проект «Интеллектуальные волонтеры Байкала»

В Бурятии 9 апреля заметили яркий болид

Иркутский учёный стал соавтором открытия новой экзопланеты Полный текст вестника во вложении Вложения: edu_230418.doc [«Гранит науки»: Новости образования Приангарья от 23 апреля 2018 года] 295 Kb ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... гранит науки Тэги: