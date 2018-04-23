Сегодня в выпуске:
В Пединституте ИГУ завершилась Неделя науки
В Иркутской области организуют лагерь для будущих сельских бизнесменов
В ИГУ обсудили актуальные проблемы русистики
Ольга Голодец намерена детально ознакомиться с иркутской «Умной школой»
Базовая школа ИрГАУ открылась в китайском Цяньане
Сергей Брилка написал тест по истории Великой Отечественной войны
В ИГУ пишут тест по истории Великой Отечественной войны
В Приангарье определены площадки для проведения теста по истории Великой Отечественной войны
Иркутск вошёл в десятку городов по числу участников «Тотального диктанта»
День науки для математиков провели в ИГУ
Студенты ИГУ выступили на конференции «Ломоносов»
Сергей Тен: столетие ИГУ должно стать научным и общественным событием года
Игорь Бычков и Сергей Тен обсудили поддержку научных проектов ИГУ и празднования 100-летия вуза
ИГУ посетил ректор Монгольского государственного университета науки и технологии
Сергей Серебренников и Игорь Бычков обсудили возможность сохранения филиала ИГУ в Братске
БГУ 21 и 22 апреля обучит федеральных общественных наблюдателей ГИА и ЕГЭ
Делегация Приангарья представит Концепцию развития образовательной системы региона в Москве
В Иркутской области ищут подрядчика на поставку мебели в отремонтированные школы
В ИГУ провели Дни японского языка и культуры
СИФИБР предлагает рассаду цветов, овощных культур, саженцы плодовых кустарников и деревьев
Ученые Института географии СО РАН предлагают провести зонирование прибрежных населенных пунктов Байкала
В Иркутской области стартовал проект «Интеллектуальные волонтеры Байкала»
В Бурятии 9 апреля заметили яркий болид
Иркутский учёный стал соавтором открытия новой экзопланеты
Полный текст вестника во вложении
Вложения:
edu_230418.doc [«Гранит науки»: Новости образования Приангарья от 23 апреля 2018 года] 295 Kb
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