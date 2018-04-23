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Образование
23.04.2018

«Гранит науки»: Новости образования Приангарья от 23 апреля 2018 года

Сегодня в выпуске:

  • В Пединституте ИГУ завершилась Неделя науки
  • В Иркутской области организуют лагерь для будущих сельских бизнесменов
  • В ИГУ обсудили актуальные проблемы русистики
  • Ольга Голодец намерена детально ознакомиться с иркутской «Умной школой»
  • Базовая школа ИрГАУ открылась в китайском Цяньане
  • Сергей Брилка написал тест по истории Великой Отечественной войны
  • В ИГУ пишут тест по истории Великой Отечественной войны
  • В Приангарье определены площадки для проведения теста по истории Великой Отечественной войны
  • Иркутск вошёл в десятку городов по числу участников «Тотального диктанта»
  • День науки для математиков провели в ИГУ
  • Студенты ИГУ выступили на конференции «Ломоносов»
  • Сергей Тен: столетие ИГУ должно стать научным и общественным событием года
  • Игорь Бычков и Сергей Тен обсудили поддержку научных проектов ИГУ и празднования 100-летия вуза
  • ИГУ посетил ректор Монгольского государственного университета науки и технологии
  • Сергей Серебренников и Игорь Бычков обсудили возможность сохранения филиала ИГУ в Братске
  • БГУ 21 и 22 апреля обучит федеральных общественных наблюдателей ГИА и ЕГЭ
  • Делегация Приангарья представит Концепцию развития образовательной системы региона в Москве
  • В Иркутской области ищут подрядчика на поставку мебели в отремонтированные школы
  • В ИГУ провели Дни японского языка и культуры
  • СИФИБР предлагает рассаду цветов, овощных культур, саженцы плодовых кустарников и деревьев
  • Ученые Института географии СО РАН предлагают провести зонирование прибрежных населенных пунктов Байкала
  • В Иркутской области стартовал проект «Интеллектуальные волонтеры Байкала»
  • В Бурятии 9 апреля заметили яркий болид
  • Иркутский учёный стал соавтором открытия новой экзопланеты

Полный текст вестника во вложении

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