«Гранит науки»: Новости образования Приангарья от 24 декабря 2018 года

Сегодня в выпуске: Виталий Барышников обсудил с директорами школ Иркутска кадровые перестановки в образовательных учреждениях

В Пединституте ИГУ готовятся к Всероссийской олимпиаде по обществознанию

Трудовой договор с директором иркутского лицея №3 Николаем Кашиным продлен на год

Иркутская общественность выступила против увольнения директора лицея №3 Николая Кашина

Для школьников Иркутска провели публичную лекцию по физике

Лучшие школьники Иркутска получили стипендии мэра

Конституционный ринг устроили для иркутских студентов-юристов

Медицинский колледж железнодорожного транспорта ИрГУПС – лауреат конкурса «Образовательная организация 21 века»

ИГУ впервые вошел в глобальный рейтинг веб-популярности вузов

В ИГУ завершился творческий конкурс «Я – будущий учитель обществознания»

В олимпиаде по бурятскому языку поучаствовали 59 школьников УОБО

ИГУ посетила делегация университета Канадзавы

В Приангарье за три года построили 13 школ в сумме на 7200 мест

СМИ: в оранжерее СИФИБР вымерзло 70% тропических растений из-за коммунальной аварии

Правительство РФ утвердило иркутские научные проекты в плане развития Сибирского отделения РАН

Стипендии мэра Иркутска в области науки и техники получат четверо представителей ИГУ Полный текст вестника во вложении ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... гранит науки Тэги: