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Образование
24.12.2018

«Гранит науки»: Новости образования Приангарья от 24 декабря 2018 года

Сегодня в выпуске:

  • Виталий Барышников обсудил с директорами школ Иркутска кадровые перестановки в образовательных учреждениях
  • В Пединституте ИГУ готовятся к Всероссийской олимпиаде по обществознанию
  • Трудовой договор с директором иркутского лицея №3 Николаем Кашиным продлен на год
  • Иркутская общественность выступила против увольнения директора лицея №3 Николая Кашина
  • Для школьников Иркутска провели публичную лекцию по физике
  • Лучшие школьники Иркутска получили стипендии мэра
  • Конституционный ринг устроили для иркутских студентов-юристов
  • Медицинский колледж железнодорожного транспорта ИрГУПС – лауреат конкурса «Образовательная организация 21 века»
  • ИГУ впервые вошел в глобальный рейтинг веб-популярности вузов
  • В ИГУ завершился творческий конкурс «Я – будущий учитель обществознания»
  • В олимпиаде по бурятскому языку поучаствовали 59 школьников УОБО
  • ИГУ посетила делегация университета Канадзавы
  • В Приангарье за три года построили 13 школ в сумме на 7200 мест
  • СМИ: в оранжерее СИФИБР вымерзло 70% тропических растений из-за коммунальной аварии
  • Правительство РФ утвердило иркутские научные проекты в плане развития Сибирского отделения РАН
  • Стипендии мэра Иркутска в области науки и техники получат четверо представителей ИГУ

Полный текст вестника во вложении

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