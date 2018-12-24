«Гранит науки»: Новости образования Приангарья от 24 декабря 2018 года

Сегодня в выпуске:
Виталий Барышников обсудил с директорами школ Иркутска кадровые перестановки в образовательных учреждениях
В Пединституте ИГУ готовятся к Всероссийской олимпиаде по обществознанию
Трудовой договор с директором иркутского лицея №3 Николаем Кашиным продлен на год
Иркутская общественность выступила против увольнения директора лицея №3 Николая Кашина
Для школьников Иркутска провели публичную лекцию по физике
Лучшие школьники Иркутска получили стипендии мэра
Конституционный ринг устроили для иркутских студентов-юристов
Медицинский колледж железнодорожного транспорта ИрГУПС – лауреат конкурса «Образовательная организация 21 века»
ИГУ впервые вошел в глобальный рейтинг веб-популярности вузов
В ИГУ завершился творческий конкурс «Я – будущий учитель обществознания»
В олимпиаде по бурятскому языку поучаствовали 59 школьников УОБО
ИГУ посетила делегация университета Канадзавы
В Приангарье за три года построили 13 школ в сумме на 7200 мест
СМИ: в оранжерее СИФИБР вымерзло 70% тропических растений из-за коммунальной аварии
Правительство РФ утвердило иркутские научные проекты в плане развития Сибирского отделения РАН
Стипендии мэра Иркутска в области науки и техники получат четверо представителей ИГУ
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