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Гиды-интерпретаторы Приангарья повысят свою квалификацию на лекциях американских коллег в Бурятии
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В ИГУ проводят конференцию «Пространства коммуникации: язык, литература, медиа», приуроченную к юбилею вуза
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В Байкало-Ленском заповеднике за лето насчитали 112 видов птиц
К сельскохозяйственной «пятилетке» Иркутской области намерены привлечь науку
В Приольхонье археологи нашли древний металлургический центр и ритуальный шатровый комплекс
ТПП Восточной Сибири поддерживает идею создания научно-образовательного центра «Байкал» в Иркутске
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В пещерах Прибайкальского напцпарка окольцевали летучих мышей
«Иркутскгеофизика» представила исследования геологического строения Приольхонья на крупной конференции
Физик Николай Буднев расскажет иркутянам об исследовании Вселенной высоких энергий в Прибайкалье
Полный текст вестника во вложении
Вложения:
edu_240918.doc [«Гранит науки»: Новости образования Приангарья от 24 сентября 2018 года] 297 Kb
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