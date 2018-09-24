Сегодня в выпуске: В ИГУ в конце сентября примут окончательное решение по стипендии Попечительского совета

В Иркутске появится научно-образовательный центр

ИГУ принял делегацию Китайского народного университета

Байкальский институт БРИКС принял первых студентов из разных стран мира

Делегация из Монголии посетила Юридический институт ИГУ

В иркутском Доме учителя свою квалификацию за год повысили более трех тысяч педагогов

Гиды-интерпретаторы Приангарья повысят свою квалификацию на лекциях американских коллег в Бурятии

Пединститут ИГУ посетили студенты и преподаватели из Берлина

В БГУ стартовал Российско-монгольский научно-образовательный форум

МТС подготовит школьников Иркутской области к ЕГЭ по английскому

В ИГУ проводят конференцию «Пространства коммуникации: язык, литература, медиа», приуроченную к юбилею вуза

В ИГУ начались онлайн-курсы по изучению корейского языка

ИРНИТУ подал заявку на вступление в Ассоциацию технических университетов России и Китая

В ИГУ подвели итоги производственных социологических практик

В Байкало-Ленском заповеднике за лето насчитали 112 видов птиц

К сельскохозяйственной «пятилетке» Иркутской области намерены привлечь науку

В Приольхонье археологи нашли древний металлургический центр и ритуальный шатровый комплекс

ТПП Восточной Сибири поддерживает идею создания научно-образовательного центра «Байкал» в Иркутске

В Госдуме проведут конференцию по технологиям рекультивации отходов БЦБК

В пещерах Прибайкальского напцпарка окольцевали летучих мышей

«Иркутскгеофизика» представила исследования геологического строения Приольхонья на крупной конференции

Физик Николай Буднев расскажет иркутянам об исследовании Вселенной высоких энергий в Прибайкалье Полный текст вестника во вложении Вложения: edu_240918.doc [«Гранит науки»: Новости образования Приангарья от 24 сентября 2018 года] 297 Kb ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... гранит науки Тэги: