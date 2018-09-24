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Образование
24.09.2018

«Гранит науки»: Новости образования Приангарья от 24 сентября 2018 года

Сегодня в выпуске:

  • В ИГУ в конце сентября примут окончательное решение по стипендии Попечительского совета
  • В Иркутске появится научно-образовательный центр
  • ИГУ принял делегацию Китайского народного университета
  • Байкальский институт БРИКС принял первых студентов из разных стран мира
  • Делегация из Монголии посетила Юридический институт ИГУ
  • В иркутском Доме учителя свою квалификацию за год повысили более трех тысяч педагогов
  • Гиды-интерпретаторы Приангарья повысят свою квалификацию на лекциях американских коллег в Бурятии
  • Пединститут ИГУ посетили студенты и преподаватели из Берлина
  • В БГУ стартовал Российско-монгольский научно-образовательный форум
  • МТС подготовит школьников Иркутской области к ЕГЭ по английскому
  • В ИГУ проводят конференцию «Пространства коммуникации: язык, литература, медиа», приуроченную к юбилею вуза
  • В ИГУ начались онлайн-курсы по изучению корейского языка
  • ИРНИТУ подал заявку на вступление в Ассоциацию технических университетов России и Китая
  • В ИГУ подвели итоги производственных социологических практик
  • В Байкало-Ленском заповеднике за лето насчитали 112 видов птиц
  • К сельскохозяйственной «пятилетке» Иркутской области намерены привлечь науку
  • В Приольхонье археологи нашли древний металлургический центр и ритуальный шатровый комплекс
  • ТПП Восточной Сибири поддерживает идею создания научно-образовательного центра «Байкал» в Иркутске
  • В Госдуме проведут конференцию по технологиям рекультивации отходов БЦБК
  • В пещерах Прибайкальского напцпарка окольцевали летучих мышей
  • «Иркутскгеофизика» представила исследования геологического строения Приольхонья на крупной конференции
  • Физик Николай Буднев расскажет иркутянам об исследовании Вселенной высоких энергий в Прибайкалье

Полный текст вестника во вложении

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