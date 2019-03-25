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В школы Приангарья поступили 22 новых автобуса
В Иркутске летом 2019 года намерены достроить школу и пристрой более чем на 1100 учебных мест
К 2019 году 59 тысяч детей в Приангарье учатся во вторую смену, больше половины из них – в Иркутске и районе
Экофестиваль «Байкальский калейдоскоп» проведут в Иркутске En+ Group и ассоциация «Защитим Байкал вместе»
ИРНИТУ получил государственную аккредитацию по всем программам
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Стартует третий конкурс фонда «Озеро Байкал» на получение грантов для молодых ученых
Иркутян зовут «путешествовать по планетам» на Неделях науки ИГУ
Свыше 200 человек 16 марта в Листвянке наблюдали Луну, Марс и звезды в 12 телескопов
Полный текст вестника во вложении
Вложения:
edu_250319_.doc [«Гранит науки»: Новости образования Приангарья от 25 марта 2019 года] 218 Kb
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