

Сегодня в выпуске Образовательную настольную игру об Иркутске презентовали на «Книгамарте»

В школы Приангарья поступили 22 новых автобуса

В Иркутске летом 2019 года намерены достроить школу и пристрой более чем на 1100 учебных мест

К 2019 году 59 тысяч детей в Приангарье учатся во вторую смену, больше половины из них – в Иркутске и районе

Экофестиваль «Байкальский калейдоскоп» проведут в Иркутске En+ Group и ассоциация «Защитим Байкал вместе»

ИРНИТУ получил государственную аккредитацию по всем программам

В ИГУ будут готовить мотострелков

В треке «Технологии беспроводной связи» олимпиады НТИ победила команда «Полая шестерня»

Наблюдения ученых ИСЗФ СО РАН, возможно, изменят представление о структуре ветра в верхней атмосфере Земли

Стартует третий конкурс фонда «Озеро Байкал» на получение грантов для молодых ученых

Иркутян зовут «путешествовать по планетам» на Неделях науки ИГУ

Свыше 200 человек 16 марта в Листвянке наблюдали Луну, Марс и звезды в 12 телескопов Полный текст вестника во вложении Вложения: edu_250319_.doc [«Гранит науки»: Новости образования Приангарья от 25 марта 2019 года] 218 Kb ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... гранит науки Тэги: