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Образование
25.03.2019

«Гранит науки»: Новости образования Приангарья от 25 марта 2019 года


Сегодня в выпуске

  • Образовательную настольную игру об Иркутске презентовали на «Книгамарте»
  • В школы Приангарья поступили 22 новых автобуса
  • В Иркутске летом 2019 года намерены достроить школу и пристрой более чем на 1100 учебных мест
  • К 2019 году 59 тысяч детей в Приангарье учатся во вторую смену, больше половины из них – в Иркутске и районе
  • Экофестиваль «Байкальский калейдоскоп» проведут в Иркутске En+ Group и ассоциация «Защитим Байкал вместе»
  • ИРНИТУ получил государственную аккредитацию по всем программам
  • В ИГУ будут готовить мотострелков
  • В треке «Технологии беспроводной связи» олимпиады НТИ победила команда «Полая шестерня»
  • Наблюдения ученых ИСЗФ СО РАН, возможно, изменят представление о структуре ветра в верхней атмосфере Земли
  • Стартует третий конкурс фонда «Озеро Байкал» на получение грантов для молодых ученых
  • Иркутян зовут «путешествовать по планетам» на Неделях науки ИГУ
  • Свыше 200 человек 16 марта в Листвянке наблюдали Луну, Марс и звезды в 12 телескопов

Полный текст вестника во вложении

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