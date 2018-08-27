«Гранит науки»: Новости образования Приангарья от 28 августа 2018 года

Сегодня в выпуске:
Более 800 учителей Иркутской области проводят экологические уроки в школах
В пединституте ИГУ прошли курсы повышения квалификации учителей монгольских школ
Новую школу в Молодежном залило, но последствия быстро устранили
Суд отказался отложить закрытие школы в Баяндае
МЧС проверило все школы и детсады на пожарную безопасность
В Приангарье определили стратегические ориентиры развития системы образования до 2024 года
Байкальский госуниверситет успешно завершил приемную кампанию на бюджетные места магистратуры
Традиционная конференция педработников стартует в Иркутске 24 августа
В Приангарье стартовал набор в поселок приемных семей в рамках проекта «Умная школа»
В Иркутске в дополнительные сроки ЕГЭ по русскому языку и математике сдадут около 150 «двоечников»
Фасад БГУ украсили триколорами ко Дню Государственного флага РФ
«Ростелеком» подготовил для школьников онлайн-олимпиаду «Кибервызов»
ИГУ получил первое официальное поздравление со столетием от зарубежных партнеров
Юным иркутянам подарили школьные портфели с канцелярскими принадлежностями
Иркутянка придумала заколку в виде краснокнижного насекомого – лерты Ледерера
Студенты и преподаватели ИГУ поучаствовали в образовательном интенсиве во Владивостоке
Студенты из Приангарья стали призерами чемпионата WorldSkills Russia
В Иркутске предложили возродить школу реставрации домов-памятников
В Иркутской области сокращается число научных организаций
В ИГУ проходит международная конференция «Магнитные материалы»
В Бурятии пробуют новый способ борьбы со спирогирой на Байкале
В ИГУ проходит научно-практическая конференция об экологическом образовании
Иркутян 25 августа приглашают на «Сутки в космосе» – послушать лекцию и понаблюдать планеты
Ректор ИГУ провел рабочую встречу с археологами вуза
Для ликвидации отходов БЦБК предложили ещё одну технологию
Волонтеры Экодемии помогли организовать научный стационар в заказнике Красный Яр
Полный текст вестника во вложении
Вложения:
edu_280818.doc [«Гранит науки»: Новости образования Приангарья от 28 августа 2018 года] 327 Kb
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