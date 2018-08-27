ТЕМЫ
Архив
< Август 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Сегодня
Образование
28.08.2018

«Гранит науки»: Новости образования Приангарья от 28 августа 2018 года

Сегодня в выпуске:

  • Более 800 учителей Иркутской области проводят экологические уроки в школах
  • В пединституте ИГУ прошли курсы повышения квалификации учителей монгольских школ
  • Новую школу в Молодежном залило, но последствия быстро устранили
  • Суд отказался отложить закрытие школы в Баяндае
  • МЧС проверило все школы и детсады на пожарную безопасность
  • В Приангарье определили стратегические ориентиры развития системы образования до 2024 года
  • Байкальский госуниверситет успешно завершил приемную кампанию на бюджетные места магистратуры
  • Традиционная конференция педработников стартует в Иркутске 24 августа
  • В Приангарье стартовал набор в поселок приемных семей в рамках проекта «Умная школа»
  • В Иркутске в дополнительные сроки ЕГЭ по русскому языку и математике сдадут около 150 «двоечников»
  • Фасад БГУ украсили триколорами ко Дню Государственного флага РФ
  • «Ростелеком» подготовил для школьников онлайн-олимпиаду «Кибервызов»
  • ИГУ получил первое официальное поздравление со столетием от зарубежных партнеров
  • Юным иркутянам подарили школьные портфели с канцелярскими принадлежностями
  • Иркутянка придумала заколку в виде краснокнижного насекомого – лерты Ледерера
  • Студенты и преподаватели ИГУ поучаствовали в образовательном интенсиве во Владивостоке
  • Студенты из Приангарья стали призерами чемпионата WorldSkills Russia
  • В Иркутске предложили возродить школу реставрации домов-памятников
  • В Иркутской области сокращается число научных организаций
  • В ИГУ проходит международная конференция «Магнитные материалы»
  • В Бурятии пробуют новый способ борьбы со спирогирой на Байкале
  • В ИГУ проходит научно-практическая конференция об экологическом образовании
  • Иркутян 25 августа приглашают на «Сутки в космосе» – послушать лекцию и понаблюдать планеты
  • Ректор ИГУ провел рабочую встречу с археологами вуза
  • Для ликвидации отходов БЦБК предложили ещё одну технологию
  • Волонтеры Экодемии помогли организовать научный стационар в заказнике Красный Яр

Полный текст вестника во вложении

Вложения:
Скачать файл (edu_280818.doc)edu_280818.doc[«Гранит науки»: Новости образования Приангарья от 28 августа 2018 года]327 Kb

ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram

Сервис для бизнеса

Загрузка...

Сводка топ-вакансий: директор, менеджеры, специалисты верхнего звена

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске