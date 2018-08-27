«Гранит науки»: Новости образования Приангарья от 28 августа 2018 года

Сегодня в выпуске: Более 800 учителей Иркутской области проводят экологические уроки в школах

В пединституте ИГУ прошли курсы повышения квалификации учителей монгольских школ

Новую школу в Молодежном залило, но последствия быстро устранили

Суд отказался отложить закрытие школы в Баяндае

МЧС проверило все школы и детсады на пожарную безопасность

В Приангарье определили стратегические ориентиры развития системы образования до 2024 года

Байкальский госуниверситет успешно завершил приемную кампанию на бюджетные места магистратуры

Традиционная конференция педработников стартует в Иркутске 24 августа

В Приангарье стартовал набор в поселок приемных семей в рамках проекта «Умная школа»

В Иркутске в дополнительные сроки ЕГЭ по русскому языку и математике сдадут около 150 «двоечников»

Фасад БГУ украсили триколорами ко Дню Государственного флага РФ

«Ростелеком» подготовил для школьников онлайн-олимпиаду «Кибервызов»

ИГУ получил первое официальное поздравление со столетием от зарубежных партнеров

Юным иркутянам подарили школьные портфели с канцелярскими принадлежностями

Иркутянка придумала заколку в виде краснокнижного насекомого – лерты Ледерера

Студенты и преподаватели ИГУ поучаствовали в образовательном интенсиве во Владивостоке

Студенты из Приангарья стали призерами чемпионата WorldSkills Russia

В Иркутске предложили возродить школу реставрации домов-памятников

В Иркутской области сокращается число научных организаций

В ИГУ проходит международная конференция «Магнитные материалы»

В Бурятии пробуют новый способ борьбы со спирогирой на Байкале

В ИГУ проходит научно-практическая конференция об экологическом образовании

Иркутян 25 августа приглашают на «Сутки в космосе» – послушать лекцию и понаблюдать планеты

Ректор ИГУ провел рабочую встречу с археологами вуза

Для ликвидации отходов БЦБК предложили ещё одну технологию

Волонтеры Экодемии помогли организовать научный стационар в заказнике Красный Яр Полный текст вестника во вложении Вложения: edu_280818.doc [«Гранит науки»: Новости образования Приангарья от 28 августа 2018 года] 327 Kb ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... гранит науки Тэги: