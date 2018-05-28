«Гранит науки»: Новости образования Приангарья от 28 мая 2018 года

Сегодня в выпуске: В ИГУ могут вернуть военную кафедру

Игорь Бычков – о судьбе Белого дома: бывшая библиотека ИГУ будет встроена в общественно-культурное пространство города

В 2018 году ЕГЭ сдадут более 14 тысяч выпускников в Приангарье

2 июня в ИГУ стартует приемная кампания для абитуриентов

Виктор Игнатенко и ИРНИТУ объединят усилия в рамках просветительской деятельности

Магистрантка МИЭЛ ИГУ стала лауреатом международного конкурса

В Ангарске строят новый детсад на 220 мест

В Усть-Илимске планируют объединить два техникума

Иркутских студентов приглашают на «Сессию с «Молчановкой»

Фонд библиотеки БГУ пополнило раритетное издание книги Михаила Салтыкова-Щедрина

В ИГУ подвели итоги межрегиональной школьной олимпиады по географии

На последней лекции «Научных уикендов» иркутянам расскажут о династиях ученых ИГУ

Евгений Стекачев наградил лучших учителей и учеников гимназии №2

Сбербанк открывает бесплатную школу программирования без учителей и оценок

Команду-победителя от Иркутской области чемпионата WorldSkillsRussiа тренируют эксперты БГУ

Последние звонки для выпускников в Иркутске звенят 24 мая

Лучших школьников Приангарья наградили в Иркутске

В Братске начали разбирать недостроенную еще в советское время школу

Студенты МИЭЛ ИГУ стали призерами городской олимпиады «Финансовая грамотность»

ИГУ в апреле вошел в ТОП-20 медиарейтинга российских вузов

На предпоследнем «Научном уикенде» иркутянам расскажут о биологии на перекрестке тенденций века

Строительство библиотеки имени Распутина в поселке Усть-Уда начнется уже в июне

Иркутская Вальдорфская школа собирает деньги на ремонт

Студенты Юридического института ИГУ побывали в Госдуме

В Тункинской долине появится дендрарий из местных деревьев

Редких птиц подсчитают в Алтачейском заказнике Бурятии

Историки ИГУ представили свой взгляд на молодежь Европы и России на конференции в Томске

В ИГУ провели круглый стол с участием студентов и преподавателей Венского университета

В Иркутске обсудили проект «Цифровой Байкал»

На основе слюдянских дикоросов начнут производить экопродукты и спортивное питание

Звезда по имени Солнце: как на Байкале исследуют светило

На берегу Байкала провели конференцию археологов

В Иркутске проходит первая всероссийская конференция по применению беспилотников в географических исследованиях Полный текст вестника во вложении Вложения: edu_280518.doc [«Гранит науки»: Новости образования Приангарья от 28 мая 2018 года] 374 Kb ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... гранит науки Тэги: