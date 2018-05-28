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Образование
28.05.2018

«Гранит науки»: Новости образования Приангарья от 28 мая 2018 года

Сегодня в выпуске:

  • В ИГУ могут вернуть военную кафедру
  • Игорь Бычков – о судьбе Белого дома: бывшая библиотека ИГУ будет встроена в общественно-культурное пространство города
  • В 2018 году ЕГЭ сдадут более 14 тысяч выпускников в Приангарье
  • 2 июня в ИГУ стартует приемная кампания для абитуриентов
  • Виктор Игнатенко и ИРНИТУ объединят усилия в рамках просветительской деятельности
  • Магистрантка МИЭЛ ИГУ стала лауреатом международного конкурса
  • В Ангарске строят новый детсад на 220 мест
  • В Усть-Илимске планируют объединить два техникума
  • Иркутских студентов приглашают на «Сессию с «Молчановкой»
  • Фонд библиотеки БГУ пополнило раритетное издание книги Михаила Салтыкова-Щедрина
  • В ИГУ подвели итоги межрегиональной школьной олимпиады по географии
  • На последней лекции «Научных уикендов» иркутянам расскажут о династиях ученых ИГУ
  • Евгений Стекачев наградил лучших учителей и учеников гимназии №2
  • Сбербанк открывает бесплатную школу программирования без учителей и оценок
  • Команду-победителя от Иркутской области чемпионата WorldSkillsRussiа тренируют эксперты БГУ
  • Последние звонки для выпускников в Иркутске звенят 24 мая
  • Лучших школьников Приангарья наградили в Иркутске
  • В Братске начали разбирать недостроенную еще в советское время школу
  • Студенты МИЭЛ ИГУ стали призерами городской олимпиады «Финансовая грамотность»
  • ИГУ в апреле вошел в ТОП-20 медиарейтинга российских вузов
  • На предпоследнем «Научном уикенде» иркутянам расскажут о биологии на перекрестке тенденций века
  • Строительство библиотеки имени Распутина в поселке Усть-Уда начнется уже в июне
  • Иркутская Вальдорфская школа собирает деньги на ремонт
  • Студенты Юридического института ИГУ побывали в Госдуме
  • В Тункинской долине появится дендрарий из местных деревьев
  • Редких птиц подсчитают в Алтачейском заказнике Бурятии
  • Историки ИГУ представили свой взгляд на молодежь Европы и России на конференции в Томске
  • В ИГУ провели круглый стол с участием студентов и преподавателей Венского университета
  • В Иркутске обсудили проект «Цифровой Байкал»
  • На основе слюдянских дикоросов начнут производить экопродукты и спортивное питание
  • Звезда по имени Солнце: как на Байкале исследуют светило
  • На берегу Байкала провели конференцию археологов
  • В Иркутске проходит первая всероссийская конференция по применению беспилотников в географических исследованиях

Полный текст вестника во вложении

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