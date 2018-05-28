«Гранит науки»: Новости образования Приангарья от 28 мая 2018 года

Сегодня в выпуске:
В ИГУ могут вернуть военную кафедру
Игорь Бычков – о судьбе Белого дома: бывшая библиотека ИГУ будет встроена в общественно-культурное пространство города
В 2018 году ЕГЭ сдадут более 14 тысяч выпускников в Приангарье
2 июня в ИГУ стартует приемная кампания для абитуриентов
Виктор Игнатенко и ИРНИТУ объединят усилия в рамках просветительской деятельности
Магистрантка МИЭЛ ИГУ стала лауреатом международного конкурса
В Ангарске строят новый детсад на 220 мест
В Усть-Илимске планируют объединить два техникума
Иркутских студентов приглашают на «Сессию с «Молчановкой»
Фонд библиотеки БГУ пополнило раритетное издание книги Михаила Салтыкова-Щедрина
В ИГУ подвели итоги межрегиональной школьной олимпиады по географии
На последней лекции «Научных уикендов» иркутянам расскажут о династиях ученых ИГУ
Евгений Стекачев наградил лучших учителей и учеников гимназии №2
Сбербанк открывает бесплатную школу программирования без учителей и оценок
Команду-победителя от Иркутской области чемпионата WorldSkillsRussiа тренируют эксперты БГУ
Последние звонки для выпускников в Иркутске звенят 24 мая
Лучших школьников Приангарья наградили в Иркутске
В Братске начали разбирать недостроенную еще в советское время школу
Студенты МИЭЛ ИГУ стали призерами городской олимпиады «Финансовая грамотность»
ИГУ в апреле вошел в ТОП-20 медиарейтинга российских вузов
На предпоследнем «Научном уикенде» иркутянам расскажут о биологии на перекрестке тенденций века
Строительство библиотеки имени Распутина в поселке Усть-Уда начнется уже в июне
Иркутская Вальдорфская школа собирает деньги на ремонт
Студенты Юридического института ИГУ побывали в Госдуме
В Тункинской долине появится дендрарий из местных деревьев
Редких птиц подсчитают в Алтачейском заказнике Бурятии
Историки ИГУ представили свой взгляд на молодежь Европы и России на конференции в Томске
В ИГУ провели круглый стол с участием студентов и преподавателей Венского университета
В Иркутске обсудили проект «Цифровой Байкал»
На основе слюдянских дикоросов начнут производить экопродукты и спортивное питание
Звезда по имени Солнце: как на Байкале исследуют светило
На берегу Байкала провели конференцию археологов
В Иркутске проходит первая всероссийская конференция по применению беспилотников в географических исследованиях
Полный текст вестника во вложении
Вложения:
edu_280518.doc [«Гранит науки»: Новости образования Приангарья от 28 мая 2018 года] 374 Kb
ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram