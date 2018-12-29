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Образование
29.12.2018

«Гранит науки»: Новости образования Приангарья от 29 декабря 2018 года

Сегодня в выпуске:

  • Почти 62 млн рублей в 2018 году получили коррекционные школы Приангарья на закупку мебели и учебников
  • В Иркутской области в 2019 году среди педагогов проведут конкурс «Сердце отдаю детям»
  • Преподаватель ИГУ выиграла грант Академии корееведения
  • Студенты ИГУ встретились с замруководителя Росмолодёжи
  • Астроном Сергей Язев – о самых значимых для Иркутска событиях уходящего года
  • В Тайшетском районе конструкции нескольких детсадов и школ обязали усилить через суд
  • Более 200 руководителей образовательных учреждений Иркутска подписали обращение к горожанам
  • Студентам ИГУ назначены стипендии президента РФ
  • ИГУ вновь вошел в рейтинги лучших университетов мира
  • Будущих фармацевтов ищут в иркутских школах
  • Во второй тур конкурса на стипендию Владимира Потанина прошли 26 студентов ИГУ
  • Сергей Левченко пообещал построить в Аларском районе школу-сад
  • В Иркутске ищут лучшие способы хранения водорода
  • Иркутский планетарий приглашает в январе понаблюдать за Солнцем, Марсом, Венерой и глубоким космосом
  • Трое иркутских учёных стали лауреатами Макариевской премии за 2018 год
  • Аспирантка ИГУ по гранту провела исследования архива Евросоюза во Флоренции
  • Молодые учёные Академгородка получили стипендии мэра в области науки и техники
  • В ИГУ провели научный семинар в рамках мегагранта археологов
  • Саянскую обсерваторию ИСЗФ СО РАН задействуют в уникальном космическом проекте
  • Сергей Язев: Иркутск становится уникальным городом в РФ по количеству планетариев
  • В Иркутске в 2019 году можно будет увидеть лишь два затмения из пяти
  • Иркутский планетарий подвел итоги года в День зимнего солнцестояния

Полный текст вестника во вложении

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