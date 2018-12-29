Сегодня в выпуске: Почти 62 млн рублей в 2018 году получили коррекционные школы Приангарья на закупку мебели и учебников

В Иркутской области в 2019 году среди педагогов проведут конкурс «Сердце отдаю детям»

Преподаватель ИГУ выиграла грант Академии корееведения

Студенты ИГУ встретились с замруководителя Росмолодёжи

Астроном Сергей Язев – о самых значимых для Иркутска событиях уходящего года

В Тайшетском районе конструкции нескольких детсадов и школ обязали усилить через суд

Более 200 руководителей образовательных учреждений Иркутска подписали обращение к горожанам

Студентам ИГУ назначены стипендии президента РФ

ИГУ вновь вошел в рейтинги лучших университетов мира

Будущих фармацевтов ищут в иркутских школах

Во второй тур конкурса на стипендию Владимира Потанина прошли 26 студентов ИГУ

Сергей Левченко пообещал построить в Аларском районе школу-сад

В Иркутске ищут лучшие способы хранения водорода

Иркутский планетарий приглашает в январе понаблюдать за Солнцем, Марсом, Венерой и глубоким космосом

Трое иркутских учёных стали лауреатами Макариевской премии за 2018 год

Аспирантка ИГУ по гранту провела исследования архива Евросоюза во Флоренции

Молодые учёные Академгородка получили стипендии мэра в области науки и техники

В ИГУ провели научный семинар в рамках мегагранта археологов

Саянскую обсерваторию ИСЗФ СО РАН задействуют в уникальном космическом проекте

Сергей Язев: Иркутск становится уникальным городом в РФ по количеству планетариев

В Иркутске в 2019 году можно будет увидеть лишь два затмения из пяти

Иркутский планетарий подвел итоги года в День зимнего солнцестояния Полный текст вестника во вложении Вложения: edu_291218.doc [«Гранит науки»: Новости образования Приангарья от 29 декабря 2018 года] 270 Kb ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... гранит науки Тэги: