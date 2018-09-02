«Гранит науки»: Новости образования Приангарья от 3 сентября 2018 года

Сегодня в выпуске: В Иркутский государственный медицинский университет зачислены 800 абитуриентов

В Приангарье и Бурятии более 3,3 тысячи детей будут учиться в школах РЖД

Приангарье вернулось в ТОП-10 рейтинга самых интернет-активных школ России

Сергей Левченко поздравил первокурсников иркутских вузов с Днем знаний

В Иркутске в День знаний состоялось открытие двух новых профильных МВД-классов

Свыше 77 тысяч учеников 1 сентября пришли на линейки в 71 школу Иркутска

В Свирске откапиталили школу №2

В поселке Горячий Ключ 1 сентября откроется новая школа

В ближайшие годы в Братске построят две школы и детский сад

В Братске в 2019 году начнут строить школу на 600 мест

На подготовку школ к новому учебному году в Приангарье из бюджетов разного уровня направлено 1,3 миллиарда рублей

Более 200 лучших педагогов Иркутска стали участниками торжественного приема Дмитрия Бердникова

Депутаты думы Иркутска вручили школьные портфели детям из малообеспеченных семей

В 21 муниципальную музшколу Приангарья закупят рояли и пианино

Роспотреб: в 117 образовательных учреждениях Приангарья еще нет теплых туалетов

Валентина Перегудова: в Приангарье дефицит учителей по некоторым предметам

Откапиталить и достроить в 2018 году планируют 16 школ Приангарья

В иркутском поселке Маркова построят школу на 1275 мест

Ясли-сады начали строить в Иркутске, Свирске и Ангарске

В первый класс в этом году пойдут 35 тысяч юных жителей Приангарья

В Братске новую школу построят по образу проекта в иркутской «Эволюции»

Решение о создании в ИГУ военной кафедры примут 19 сентября

Сергей Брилка обсудил развитие системы образования с педагогами Тулуна

Более 2000 первокурсников ИГУ 1 сентября соберутся на площади у памятника Александру Третьему

Более 800 учителей Иркутской области проводят экологические уроки в школах

В Тулуне уже 10 лет не могут достроить два корпуса детсада «Лучик»

Стали известны победители первого этапа грантового конкурса молодых ученых «Байкальская инициатива»

Проект иркутских ученых отметили в конкурсе по разработке инновационного самолета

В Иркутске на Иерусалимской горе нашли захоронение сподвижника Григория Шелихова

Иркутские ученые представили свои проекты на международном форуме технологического развития

В Иркутске разрабатывают установку для получения битумных вяжущих из автомобильных шин Полный текст вестника во вложении Вложения: edu_030918.doc [«Гранит науки»: Новости образования Приангарья от 3 сентября 2018 года] 325 Kb ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... гранит науки Тэги: