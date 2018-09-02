«Гранит науки»: Новости образования Приангарья от 3 сентября 2018 года

Сегодня в выпуске:
В Иркутский государственный медицинский университет зачислены 800 абитуриентов
В Приангарье и Бурятии более 3,3 тысячи детей будут учиться в школах РЖД
Приангарье вернулось в ТОП-10 рейтинга самых интернет-активных школ России
Сергей Левченко поздравил первокурсников иркутских вузов с Днем знаний
В Иркутске в День знаний состоялось открытие двух новых профильных МВД-классов
Свыше 77 тысяч учеников 1 сентября пришли на линейки в 71 школу Иркутска
В Свирске откапиталили школу №2
В поселке Горячий Ключ 1 сентября откроется новая школа
В ближайшие годы в Братске построят две школы и детский сад
В Братске в 2019 году начнут строить школу на 600 мест
На подготовку школ к новому учебному году в Приангарье из бюджетов разного уровня направлено 1,3 миллиарда рублей
Более 200 лучших педагогов Иркутска стали участниками торжественного приема Дмитрия Бердникова
Депутаты думы Иркутска вручили школьные портфели детям из малообеспеченных семей
В 21 муниципальную музшколу Приангарья закупят рояли и пианино
Роспотреб: в 117 образовательных учреждениях Приангарья еще нет теплых туалетов
Валентина Перегудова: в Приангарье дефицит учителей по некоторым предметам
Откапиталить и достроить в 2018 году планируют 16 школ Приангарья
В иркутском поселке Маркова построят школу на 1275 мест
Ясли-сады начали строить в Иркутске, Свирске и Ангарске
В первый класс в этом году пойдут 35 тысяч юных жителей Приангарья
В Братске новую школу построят по образу проекта в иркутской «Эволюции»
Решение о создании в ИГУ военной кафедры примут 19 сентября
Сергей Брилка обсудил развитие системы образования с педагогами Тулуна
Более 2000 первокурсников ИГУ 1 сентября соберутся на площади у памятника Александру Третьему
Более 800 учителей Иркутской области проводят экологические уроки в школах
В Тулуне уже 10 лет не могут достроить два корпуса детсада «Лучик»
Стали известны победители первого этапа грантового конкурса молодых ученых «Байкальская инициатива»
Проект иркутских ученых отметили в конкурсе по разработке инновационного самолета
В Иркутске на Иерусалимской горе нашли захоронение сподвижника Григория Шелихова
Иркутские ученые представили свои проекты на международном форуме технологического развития
В Иркутске разрабатывают установку для получения битумных вяжущих из автомобильных шин
Полный текст вестника во вложении
Вложения:
edu_030918.doc [«Гранит науки»: Новости образования Приангарья от 3 сентября 2018 года] 325 Kb
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