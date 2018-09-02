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Образование
03.09.2018

«Гранит науки»: Новости образования Приангарья от 3 сентября 2018 года

Сегодня в выпуске:

  • В Иркутский государственный медицинский университет зачислены 800 абитуриентов
  • В Приангарье и Бурятии более 3,3 тысячи детей будут учиться в школах РЖД
  • Приангарье вернулось в ТОП-10 рейтинга самых интернет-активных школ России
  • Сергей Левченко поздравил первокурсников иркутских вузов с Днем знаний
  • В Иркутске в День знаний состоялось открытие двух новых профильных МВД-классов
  • Свыше 77 тысяч учеников 1 сентября пришли на линейки в 71 школу Иркутска
  • В Свирске откапиталили школу №2
  • В поселке Горячий Ключ 1 сентября откроется новая школа
  • В ближайшие годы в Братске построят две школы и детский сад
  • В Братске в 2019 году начнут строить школу на 600 мест
  • На подготовку школ к новому учебному году в Приангарье из бюджетов разного уровня направлено 1,3 миллиарда рублей
  • Более 200 лучших педагогов Иркутска стали участниками торжественного приема Дмитрия Бердникова
  • Депутаты думы Иркутска вручили школьные портфели детям из малообеспеченных семей
  • В 21 муниципальную музшколу Приангарья закупят рояли и пианино
  • Роспотреб: в 117 образовательных учреждениях Приангарья еще нет теплых туалетов
  • Валентина Перегудова: в Приангарье дефицит учителей по некоторым предметам
  • Откапиталить и достроить в 2018 году планируют 16 школ Приангарья
  • В иркутском поселке Маркова построят школу на 1275 мест
  • Ясли-сады начали строить в Иркутске, Свирске и Ангарске
  • В первый класс в этом году пойдут 35 тысяч юных жителей Приангарья
  • В Братске новую школу построят по образу проекта в иркутской «Эволюции»
  • Решение о создании в ИГУ военной кафедры примут 19 сентября
  • Сергей Брилка обсудил развитие системы образования с педагогами Тулуна
  • Более 2000 первокурсников ИГУ 1 сентября соберутся на площади у памятника Александру Третьему
  • Более 800 учителей Иркутской области проводят экологические уроки в школах
  • В Тулуне уже 10 лет не могут достроить два корпуса детсада «Лучик»
  • Стали известны победители первого этапа грантового конкурса молодых ученых «Байкальская инициатива»
  • Проект иркутских ученых отметили в конкурсе по разработке инновационного самолета
  • В Иркутске на Иерусалимской горе нашли захоронение сподвижника Григория Шелихова
  • Иркутские ученые представили свои проекты на международном форуме технологического развития
  • В Иркутске разрабатывают установку для получения битумных вяжущих из автомобильных шин

Полный текст вестника во вложении

Вложения:
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