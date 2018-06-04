«Гранит науки»: Новости образования Приангарья от 5 июня 2018 года

Сегодня в выпуске: В Иркутской области урегулируют вопрос создания кадетских корпусов и классов

Магистранты ИГУ стали участниками Школы Фонда Владимира Потанина

Tele2 заряжает смартфоны иркутских студентов

Языковую ярмарку проектов провели на факультете сервиса и рекламы ИГУ

В рамках парламентского контроля депутаты ЗС Приангарья посетили Усольский и Иркутский кадетские корпуса

В Черемхово открыли детсад «Навигатор»

В Иркутской области предложили просчитать потребность в местах в яслях

Виталий Шуба: Приангарью вернут 85,6 миллиона рублей из бюджета РФ на завершение строительство школы

«Школу будущего» планируется открыть в Иркутске в сентябре 2019 года

В Качуге предлагают построить новое здание начальной школы

Сергей Левченко велел приступить к строительству дополнительного здания школы в качугской Анге в 2019 году

В ИГУ провели конференцию в области естествознания и инновационных технологий для школьников

Более 1,2 миллиона рублей потратят в Приангарье в этом году на обучение пенсионеров компьютерной грамотности

Традиционный Весенний студенческий бал в БГУ посетили около 700 человек

В ИГУ выступил первый вице-президент Российского философского общества

Пилотный проект по формированию корпоративных общежитий поддержала Ассоциация выпускников ИрНИТУ

Сергей Брилка предложил повышать престиж высшей школы и профессионального образования в Приангарье

На отлично всероссийский химический диктант на базе ИГУ написали 23 человека

В Братском госуниверситете назначили врио ректора

Музей истории Иркутска запустил онлайн-выставку об исследованиях Восточной Сибири

НИИ биологии ИГУ посетили представители крупнейшей научно-исследовательской организации Германии

Экспозицию иркутского «Экспериментария» с 1 июня можно увидеть в краеведческом музее

В День защиты детей иркутский планетарий предлагает посетителям насышенную программу

Искусственные гнездовья для певчих птиц изготовили студенты Пединститута ИГУ

На геологическом факультете ИГУ появилось новое оборудование Полный текст вестника во вложении Вложения: edu_050618.doc [«Гранит науки»: Новости образования Приангарья от 5 июня 2018 года] 332 Kb ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... гранит науки Тэги: