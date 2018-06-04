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Образование
05.06.2018

«Гранит науки»: Новости образования Приангарья от 5 июня 2018 года

Сегодня в выпуске:

  • В Иркутской области урегулируют вопрос создания кадетских корпусов и классов
  • Магистранты ИГУ стали участниками Школы Фонда Владимира Потанина
  • Tele2 заряжает смартфоны иркутских студентов
  • Языковую ярмарку проектов провели на факультете сервиса и рекламы ИГУ
  • В рамках парламентского контроля депутаты ЗС Приангарья посетили Усольский и Иркутский кадетские корпуса
  • В Черемхово открыли детсад «Навигатор»
  • В Иркутской области предложили просчитать потребность в местах в яслях
  • Виталий Шуба: Приангарью вернут 85,6 миллиона рублей из бюджета РФ на завершение строительство школы
  • «Школу будущего» планируется открыть в Иркутске в сентябре 2019 года
  • В Качуге предлагают построить новое здание начальной школы
  • Сергей Левченко велел приступить к строительству дополнительного здания школы в качугской Анге в 2019 году
  • В ИГУ провели конференцию в области естествознания и инновационных технологий для школьников
  • Более 1,2 миллиона рублей потратят в Приангарье в этом году на обучение пенсионеров компьютерной грамотности
  • Традиционный Весенний студенческий бал в БГУ посетили около 700 человек
  • В ИГУ выступил первый вице-президент Российского философского общества
  • Пилотный проект по формированию корпоративных общежитий поддержала Ассоциация выпускников ИрНИТУ
  • Сергей Брилка предложил повышать престиж высшей школы и профессионального образования в Приангарье
  • На отлично всероссийский химический диктант на базе ИГУ написали 23 человека
  • В Братском госуниверситете назначили врио ректора
  • Музей истории Иркутска запустил онлайн-выставку об исследованиях Восточной Сибири
  • НИИ биологии ИГУ посетили представители крупнейшей научно-исследовательской организации Германии
  • Экспозицию иркутского «Экспериментария» с 1 июня можно увидеть в краеведческом музее
  • В День защиты детей иркутский планетарий предлагает посетителям насышенную программу
  • Искусственные гнездовья для певчих птиц изготовили студенты Пединститута ИГУ
  • На геологическом факультете ИГУ появилось новое оборудование

Полный текст вестника во вложении

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