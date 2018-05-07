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Образование
08.05.2018

«Гранит науки»: Новости образования Приангарья от 8 мая 2018 года

Сегодня в выпуске:

  • ИГУ предлагает скидки на обучение
  • Иркутской области выделили федеральные деньги на «Кванториум»
  • В Иркутской области собирают заявки на премию губернатора «Лучший учитель»
  • В ИГУ обсудили проблемы современной психологии
  • Студенческая газета БГУ заняла три призовых места на всероссийском конкурсе
  • Все больше детей-инвалидов в Приангарье имеют возможность получить образование
  • Современные стандарты педагогических технологий обсудили учителя бурятского языка и литературы УОБО
  • ИГУ и МГУ обсудили возможное сотрудничество
  • Председателем попечительского совета ИГУ может стать Сергей Ерощенко
  • Студенты МИЭЛ ИГУ поучаствовали в конференции молодых ученых-корееведов
  • Студенты-археологи ИГУ успешно выступили на научном форуме в Омске
  • Константин Апарцин стал директором ИНЦ СО РАН
  • Новые подходы к решению социально-значимых проблем Приангарья обсудили в ИГУ
  • В Академгородок из 130 квартала переедет иркутский Экспериментарий
  • В ИГУ обсудили социально-экологические проблемы Байкальского региона
  • В ИГУ провели конференцию к юбилеям двух ученых – Всеволода Дулова и Виктора Тюкавкина
  • В Байкальском музее ИНЦ СО РАН открылась экспозиция, посвященная памяти ботаника Михаила Попова
  • В ИГУ прошла конференция «Регион в стране и мире»

Полный текст вестника во вложении

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