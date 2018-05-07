Сегодня в выпуске: ИГУ предлагает скидки на обучение

Иркутской области выделили федеральные деньги на «Кванториум»

В Иркутской области собирают заявки на премию губернатора «Лучший учитель»

В ИГУ обсудили проблемы современной психологии

Студенческая газета БГУ заняла три призовых места на всероссийском конкурсе

Все больше детей-инвалидов в Приангарье имеют возможность получить образование

Современные стандарты педагогических технологий обсудили учителя бурятского языка и литературы УОБО

ИГУ и МГУ обсудили возможное сотрудничество

Председателем попечительского совета ИГУ может стать Сергей Ерощенко

Студенты МИЭЛ ИГУ поучаствовали в конференции молодых ученых-корееведов

Студенты-археологи ИГУ успешно выступили на научном форуме в Омске

Константин Апарцин стал директором ИНЦ СО РАН

Новые подходы к решению социально-значимых проблем Приангарья обсудили в ИГУ

В Академгородок из 130 квартала переедет иркутский Экспериментарий

В ИГУ обсудили социально-экологические проблемы Байкальского региона

В ИГУ провели конференцию к юбилеям двух ученых – Всеволода Дулова и Виктора Тюкавкина

В Байкальском музее ИНЦ СО РАН открылась экспозиция, посвященная памяти ботаника Михаила Попова

В ИГУ прошла конференция «Регион в стране и мире» Полный текст вестника во вложении Вложения: edu_080518.doc [«Гранит науки»: Новости образования Приангарья от 8 мая 2018 года] 285 Kb ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... гранит науки Тэги: