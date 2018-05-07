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Иркутской области выделили федеральные деньги на «Кванториум»
В Иркутской области собирают заявки на премию губернатора «Лучший учитель»
В ИГУ обсудили проблемы современной психологии
Студенческая газета БГУ заняла три призовых места на всероссийском конкурсе
Все больше детей-инвалидов в Приангарье имеют возможность получить образование
Современные стандарты педагогических технологий обсудили учителя бурятского языка и литературы УОБО
ИГУ и МГУ обсудили возможное сотрудничество
Председателем попечительского совета ИГУ может стать Сергей Ерощенко
Студенты МИЭЛ ИГУ поучаствовали в конференции молодых ученых-корееведов
Студенты-археологи ИГУ успешно выступили на научном форуме в Омске
Константин Апарцин стал директором ИНЦ СО РАН
Новые подходы к решению социально-значимых проблем Приангарья обсудили в ИГУ
В Академгородок из 130 квартала переедет иркутский Экспериментарий
В ИГУ обсудили социально-экологические проблемы Байкальского региона
В ИГУ провели конференцию к юбилеям двух ученых – Всеволода Дулова и Виктора Тюкавкина
В Байкальском музее ИНЦ СО РАН открылась экспозиция, посвященная памяти ботаника Михаила Попова
В ИГУ прошла конференция «Регион в стране и мире»
Полный текст вестника во вложении
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edu_080518.doc [«Гранит науки»: Новости образования Приангарья от 8 мая 2018 года] 285 Kb
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