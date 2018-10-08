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ГУ снова вошел в международный рейтинг университетов
Команда Юридического института ИГУ выступит в Москве в финале конкурса модельного судебного процесса
Учителей Иркутской области приглашают провести урок WWF о сохранении редких животных
Музей космонавтики открылся в школе Иркутского района
Первокурсников Восточно-Сибирского института МВД привели к присяге
Сергей Левченко поблагодарил БГУ за поддержку фестиваля русской культуры
Военный учебный центр появится в ИГУ
Иркутской музыкальной школе-интернату вручили сертификат на инструменты
Здание школы в селе Уян Куйтунского района будет эксплуатироваться дальше
На кафедре туризма ИГУ завершилась неделя науки
В Иркутске 500 человек прошли обучение по проекту «Вожатый будущего»
Работы ученых БГУ оказались в числе призеров международного конкурса
В ДОСААФ Иркутской области начали готовить стрелков-парашютистов
Дмитрий Бердников поздравил иркутских педагогов с Днем учителя
В Иркутской области 95 учителей присоединились к экоуроку «Мудрый Байкал»
Профильный класс корпорации «Иркут» открывается в ИРНИТУ
Всероссийский обучающий семинар по коррекционной педагогике прошел в пединституте ИГУ
В ИГУ прошла российско-монгольская конференция по астрономии и геофизике
Сотрудники НИИ биологии ИГУ побывали на симпозиуме «Большие озера – маленький мир»
В Иркутске на премьере фильма о кандидатах в космонавты устроят видеомост с авторами ленты
В Иркутске проходит российско-монгольская международная конференция о солнечно-земных связях и геодинамике
В ИГУ состоялась Байкальская школа-конференция по химии
В Приангарье в октябре стартуют «Недели науки ИГУ»
тву Исследования НИИ биологии ИГУ представлены мировому научному сообщес
Полный текст вестника во вложении
Вложения:
edu_081018.doc [«Гранит науки»: Новости образования Приангарья от 8 октября 2018 года] 290 Kb
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