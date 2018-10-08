ТЕМЫ
Архив
< Октябрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Сегодня
Образование
08.10.2018

«Гранит науки»: Новости образования Приангарья от 8 октября 2018 года

Сегодня в выпуске:

  • ИГУ снова вошел в международный рейтинг университетов
  • Команда Юридического института ИГУ выступит в Москве в финале конкурса модельного судебного процесса
  • Учителей Иркутской области приглашают провести урок WWF о сохранении редких животных
  • Музей космонавтики открылся в школе Иркутского района
  • Первокурсников Восточно-Сибирского института МВД привели к присяге
  • Сергей Левченко поблагодарил БГУ за поддержку фестиваля русской культуры
  • Военный учебный центр появится в ИГУ
  • Иркутской музыкальной школе-интернату вручили сертификат на инструменты
  • Здание школы в селе Уян Куйтунского района будет эксплуатироваться дальше
  • На кафедре туризма ИГУ завершилась неделя науки
  • В Иркутске 500 человек прошли обучение по проекту «Вожатый будущего»
  • Работы ученых БГУ оказались в числе призеров международного конкурса
  • В ДОСААФ Иркутской области начали готовить стрелков-парашютистов
  • Дмитрий Бердников поздравил иркутских педагогов с Днем учителя
  • В Иркутской области 95 учителей присоединились к экоуроку «Мудрый Байкал»
  • Профильный класс корпорации «Иркут» открывается в ИРНИТУ
  • Всероссийский обучающий семинар по коррекционной педагогике прошел в пединституте ИГУ
  • В ИГУ прошла российско-монгольская конференция по астрономии и геофизике
  • Сотрудники НИИ биологии ИГУ побывали на симпозиуме «Большие озера – маленький мир»
  • В Иркутске на премьере фильма о кандидатах в космонавты устроят видеомост с авторами ленты
  • В Иркутске проходит российско-монгольская международная конференция о солнечно-земных связях и геодинамике
  • В ИГУ состоялась Байкальская школа-конференция по химии
  • В Приангарье в октябре стартуют «Недели науки ИГУ»
  • Исследования НИИ биологии ИГУ представлены мировому научному сообществу

Полный текст вестника во вложении

Вложения:
Скачать файл (edu_081018.doc)edu_081018.doc[«Гранит науки»: Новости образования Приангарья от 8 октября 2018 года]290 Kb

ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram

Сервис для бизнеса

Загрузка...

Сводка топ-вакансий: директор, менеджеры, специалисты верхнего звена

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске