Сегодня в выпуске: И ГУ снова вошел в международный рейтинг университетов

Команда Юридического института ИГУ выступит в Москве в финале конкурса модельного судебного процесса

Учителей Иркутской области приглашают провести урок WWF о сохранении редких животных

Музей космонавтики открылся в школе Иркутского района

Первокурсников Восточно-Сибирского института МВД привели к присяге

Сергей Левченко поблагодарил БГУ за поддержку фестиваля русской культуры

Военный учебный центр появится в ИГУ

Иркутской музыкальной школе-интернату вручили сертификат на инструменты

Здание школы в селе Уян Куйтунского района будет эксплуатироваться дальше

На кафедре туризма ИГУ завершилась неделя науки

В Иркутске 500 человек прошли обучение по проекту «Вожатый будущего»

Работы ученых БГУ оказались в числе призеров международного конкурса

В ДОСААФ Иркутской области начали готовить стрелков-парашютистов

Дмитрий Бердников поздравил иркутских педагогов с Днем учителя

В Иркутской области 95 учителей присоединились к экоуроку «Мудрый Байкал»

Профильный класс корпорации «Иркут» открывается в ИРНИТУ

Всероссийский обучающий семинар по коррекционной педагогике прошел в пединституте ИГУ

В ИГУ прошла российско-монгольская конференция по астрономии и геофизике

Сотрудники НИИ биологии ИГУ побывали на симпозиуме «Большие озера – маленький мир»

В Иркутске на премьере фильма о кандидатах в космонавты устроят видеомост с авторами ленты

В Иркутске проходит российско-монгольская международная конференция о солнечно-земных связях и геодинамике

В ИГУ состоялась Байкальская школа-конференция по химии

В Приангарье в октябре стартуют «Недели науки ИГУ»

Исследования НИИ биологии ИГУ представлены мировому научному сообщес тву Полный текст вестника во вложении Вложения: edu_081018.doc [«Гранит науки»: Новости образования Приангарья от 8 октября 2018 года] 290 Kb ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... гранит науки Тэги: