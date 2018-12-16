Ассоциация выпускников ИГУ на первой встрече собрала 160 человек

Иркутск, 17.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Первое собрание ассоциации выпускников ИГУ, созданной 19 марта 2018 года, состоялось 14 декабря. Участниками мероприятия стали более 160 человек. В рамках собрания они обсудили будущую деятельность ассоциации, наметили вектор ее дальнейшего развития. Как сообщает пресс-служба вуза, от имени министра образования Иркутской области Валентины Перегудовой, являющейся выпускницей института иностранных языков (ныне Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ), участников собрания приветствовала замминистра Елена Апанович (также выпускница института иностранных языков). Она отметила важность проходящего мероприятия, выделяющегося даже на фоне 100-летия ИГУ. – Университет был создан силами иркутской общественности, и очень символично, что через 100 лет вновь общественность, причем та ее часть, которая получила путевку в жизнь именно в ИГУ, собирается для того, чтобы подумать и воплотить свои мысли на благо альма-матер. Общественность – это великая сила, мощный ресурс, который поможет развиваться университету, откроет для него новые горизонты и перспективы, а с другой стороны – и сами смогут поучаствовать в реализации всего того, что уже наметил вуз, – сказала Елена Апанович. Она заявила, что университет – это локомотив, от которого зависит развитие всей экономики Иркутской области. – У университета есть все возможности и потенциал, которые позволяют говорить о нем, как о драйвере всех процессов, происходящих в регионе. Надеюсь, что мы станем замечательной движущей силой, помогающей развиваться университету, блещущей новыми идеями, новыми проектами и экспертной помощью, – добавила замминистра. К слову, непосредственно на собрании Елена Апанович, а также еще около 50 участников подали заявление на вступление в ассоциацию выпускников ИГУ. От имени и по поручению мэра Иркутска на собрании выступил начальник управления культуры, туризма и молодежной политики администрации Иркутска Виталий Барышников. Он также подчеркнул историческое значение первого собрания ассоциации и неразрывную связь университета и города. – Убежден в том, что сегодняшнее собрание – не только внутрикорпоративное дело ИГУ, но и значимое событие для всего нашего города. Ассоциация объединяет в своих рядах не просто выпускников, а самых высокоинтеллектуальных, высокообразованных, высококультурных иркутян, и это очень важно. Хотел бы пожелать, чтобы ассоциация была инструментом помощи нашему университету в формировании его культурной, образовательной, экономической мощи, как центра науки и высшей школы Восточной Сибири. В этих усилиях городские власти готовы оказывать всевозможную помощь и поддержку ассоциации, – сказал он. Присутствующих на первом собрании участников приветствовал и. о. ректора ИГУ академик РАН Игорь Бычков. По его словам, ассоциация может выступить площадкой для реализации идей выпускников. Также глава вуза озвучил некоторые возможные направления: проектный офис, лекции для школьников разного возраста, организация сбора и передачи неиспользуемых книг из частных коллекций в фонды библиотеки. – Ассоциация должна быть не обязанностью, а открытой площадкой, которая позволит каждому из выпускников продолжить свое развитие, вместе с университетом сделать свою жизнь более интересной, – сказал Игорь Бычков. – Кроме того, очень хотелось бы услышать ваше мнение по поводу развития университета, и, надеюсь, ваше видение будет учтено в программах претендентов на пост ректора. Также на мероприятии выступили и другие участники собрания, в частности, еще один из учредителей, профессор Александр Смирнов, член попечительского совета ИГУ Максим Безрядин, директор по развитию ассоциации Виктор Кузеванов, директор астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев. Важным пунктом повестки стало утверждение Совета ассоциации выпускников ИГУ. Собрание завершилось концертом, на котором выступил хор молодежи и студентов ИГУ, выпускники университета. СПРАВКА: Ассоциация выпускников ИГУ создана 19 марта 2018 года. Учредители: и. о. ректора ИГУ, академик РАН Игорь Бычков, профессор Федор Шмидт (ректор ИГУ 1990-1997 годов) и профессор Александр Смирнов (ректор ИГУ 1997-2012 годов).

Основная цель: «содействие и укрепление позиций ИГУ на рынке образовательных услуг, научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, социально-экологических услуг путем привлечения возможностей выпускников и студентов ИГУ и связанных с ними общественных организаций к решению задач развития Иркутского государственного университета; поддержание духа и традиций ИГУ, укрепление его имиджа, повышение престижа профессий; сплочение и поддержка студентов и выпускников; укрепление связи между выпускниками и ИГУ». ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... александр смирнов

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