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09.08.2018

Азбука ИГУ дополнена «Ученым советом» на букву «У»

Иркутск, 9.08.18 (ИА «Телеинформ»), - На юбилейном сайте Иркутского государственного университета продолжает работу проект Азбука ИГУ. Буква «У» представлена основным звеном управления Иркутским госунивреситетом – Ученым советом.

Как сообщает пресс-служба вуза, выполняя ряд ключевых функций в университете, Ученый совет определяет основные направления развития вуза, принимает нормативные документы, которые регулируют разные аспекты деятельности университета. На своих заседаниях Ученый совет ИГУ решает важнейшие вопросы академической, научной, кадровой и социальной политики, международного сотрудничества, развития инфраструктуры университета.

Напомним, к 99-летию на сайте ИГУ начат новый проект, получивший название «Азбука Иркутского государственного университета», где каждой букве русского алфавита соответствует персона, значимое событие, явление или объект вуза. Несмотря на то, что никакого алфавита не хватит, чтобы показать все достижения ИГУ, Азбука подчеркивает всю масштабность и исключительность университета.

Буква «У» – 19-ая опубликованная буква. Полностью Азбука ИГУ будет представлена ко дню рождения университета.

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