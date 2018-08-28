Азбуку ИГУ на букву «Х» пополнил хор молодежи и студентов Иркутского государственного университета

Иркутск, 29.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Полувековой юбилей недавно отметил один из старейших студенческих коллективов Восточной Сибири — академический хор молодежи и студентов Иркутского государственного университета. В Азбуке ИГУ буква «Х» представлена именно им.

Как сообщают в пресс-службе вуза, сегодня хор знаменит не только в Байкальском регионе, ему аплодировали, в том числе, и на площадках Европы — бурные овации хор срывал в Италии и Испании, Польше и Чехии. Подтверждением его высокого статуса может служить недавнее великолепное выступление на 18-м Международном хоровом фестивале «Златна Вила» в Сербии. Здесь в мае этого года хор ИГУ получил золотую медаль и специальный приз жюри за лучшее музыкальное представление.

Студенческий хор в далеком 1967 году организовал выпускник Ленинградской консерватории Анатолий Ромащенко. Буквально в течение года хормейстер сумел вывести коллектив на достаточно хороший уровень, а чуть позже университетский хор начал выступать со сложными программами уже и на гастролях в Улан-Удэ и Чите. К своему нынешнему успеху творческий коллектив пришел под руководством Татьяны Ромащенко — дочери основателя хора.

Напомним, ко дню рождения университета на сайте ИГУ начат новый проект, получивший название «Азбука Иркутского государственного университета», где каждой букве русского алфавита соответствует персона, значимое событие, явление или объект вуза. Несмотря на то, что никакого алфавита не хватит, чтобы показать все достижения ИГУ, Азбука подчеркивает всю масштабность и исключительность университета.