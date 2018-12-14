Ботанический сад ИГУ предлагает иркутянам «Сочинить своего динозавра»

Иркутск, 14.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Ботанический сад ИГУ предлагает маленьким иркутянам «Сочинить своего динозавра».

Как отмечают в пресс-службе ИГУ, Ботанический сад биолого-почвенного факультета ИГУ давно уже зарекомендовал себя не только как учебно-научное подразделение, но и как открытая творческая площадка для посетителей. Вот и под занавес уходящего года здесь объявили конкурс «Сочини своего динозавра». К участию приглашаются дети от 3 до 15 лет в трех возрастных категориях: 3-6 лет, 7-10 лет, 11-15 лет.

От участников требуется:

а) включить на полную свое воображение, вдохновение, фантазию и придумать динозавра;

б) воплотить свою выдумку в жизнь – изготовить динозавра из пластилина или бумаги;

в) приложить о нем информацию;

г) принести в Ботанический сад;

д) прийти 4 января на праздник.

А теперь частности. Размеры работы не должен превышать 20 см. В описании должна быть следующая информация: название динозавра, его видовое описание (место обитания, размеры, образ жизни и питания) и небольшая история о нем, а также фамилия, имя автора, возраст, образовательное учреждение, контактный телефон и электронная почта (обязательно).

Лучшие работы будут демонстрироваться на выставке в визит-центре Ботанического сада, а лучшие истории будут опубликованы в группах Ботанического сада ИГУ в социальных сетях. Кстати, победителей ждут не только грамоты, но и абонементы на годовое посещение дендрария, пригласительные билеты на выставку «Эволюция», а также книги о динозаврах, игры и другие подарки.

Конкурс «Сочини своего динозавра» проходит в рамках выставочно-просветительского проекта «Эволюция» Ботанического сада ИГУ, который знакомит с историей появления жизни на Земле и эволюцией живых организмов от простейших одноклеточных до высших животных и растений.

КООРДИНАТЫ:

Динозавры принимаются до 29 декабря (включительно) в визит-центре Ботанического сада ИГУ по адресу: Иркутск, ул. Кольцова, 93 (каждый день с 11.00 до 17.00, кроме понедельника). Количество работ от участников не ограничено. Подведение итогов и награждение победителей пройдет 4 января в Ботаническом саду ИГУ на празднике «Новый год в парке Юрского периода». Начало в 12.00.

Телефоны оргкомитета: 41-34-76, 97-91-41.